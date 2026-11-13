Modartech, 80 borse di studio e tre open day per scoprire moda e comunicazione

Written by Redazione• 2:16 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

A Pontedera appuntamenti di orientamento il 16, 17 e 21 novembre. Agevolazioni per i percorsi triennali e post laurea, compreso il master realizzato con la Scuola Sant’Anna.

PONTEDERA- Ottanta borse di studio e tre appuntamenti di orientamento per conoscere i percorsi nella moda e nella comunicazione creativa. L’Istituto Modartech apre le candidature per le agevolazioni e propone a novembre incontri online e in presenza dedicati a studenti, neodiplomati e laureati.

Sono 50 le borse destinate ai corsi triennali in Fashion Design e Communication Design per l’anno accademico 2027-2028, con una riduzione fino al 50% della retta del primo anno. La selezione premierà le proposte creative elaborate dai candidati sulla base dei brief dell’istituto. Le domande dovranno essere presentate entro il 28 gennaio 2027; bando, requisiti e modalità sono disponibili sul sito della scuola.

Altre 30 borse, a copertura parziale della retta, riguardano il biennio in Fashion Product Management e il master in Fashion Hi-Tech, sviluppato in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’assegnazione terrà conto del profilo accademico dei candidati. La scadenza indicata è il 26 febbraio.

Per conoscere l’offerta formativa, i docenti e i servizi dell’istituto sono previsti due open day dedicati ai percorsi post diploma: lunedì 16 novembre alle 15.30 online e martedì 17 novembre, sempre alle 15.30, nella sede di Pontedera, con visita agli spazi didattici. Durante gli incontri sarà presentato anche il bando 2027 delle borse di studio. Sarà inoltre possibile richiedere colloqui individuali di orientamento.

Sabato 21 novembre alle 10, in presenza, spazio invece ai corsi professionali. Saranno illustrati i percorsi in Web & Graphic Design e Modellista CAD Abbigliamento, in partenza a gennaio 2027, insieme ai corsi del sabato dedicati a calzature, borse, accessori e sartoria.

Per partecipare agli open day è necessaria la registrazione su www.modartech.com/open-day.

Informazioni: orientamento@modartech.com, telefono 0587 58458, WhatsApp 370 1250879.

Last modified: Novembre 13, 2026