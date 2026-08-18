Michele Fenati torna a Casciana Terme con un omaggio ai cantautori italiani

Written by Redazione• 12:00 pm• Casciana Terme Lari, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCIANA TERME LARI – Dopo il successo della scorsa settimana, Michele Fenati torna mercoledì 19 agosto, alle 21.15 in piazza Garibaldi a Casciana Terme.

Il cantautore ravennate proporrà uno spettacolo dedicato prevalentemente ai grandi protagonisti della canzone d’autore italiana, affiancando ai brani più conosciuti alcune composizioni originali tratte dai numerosi album pubblicati nel corso di trent’anni di carriera.

Il concerto offrirà due ore di musica e coinvolgimento, valorizzate dalla voce di Fenati e dall’affiatamento del quartetto. Il cantautore, alla chitarra, sarà accompagnato da Fabrizio Taroni alla chitarra, Nicoletta Bassetti al violino e Matteo Mazzoni al violoncello.

Last modified: Agosto 18, 2026