Written by Agosto 4, 2026 12:02 pm Pisa, Attualità

Michele Conti sulla scossa di terremoto: “Non ci sono danni a cose e persone”

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Attivato il COC per coordinare le verifiche

PISA – IL Sindaco Michele Conti ha commentato la scossa di terremoto delle ore 10.15 di stamani informando che non ci sono criticità e alcun danno.

Abbiamo attivato immediatamente il Centro Operativo Comunale per coordinare tutte le verifiche insieme a Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine. Al momento non risultano danni a persone o criticità rilevanti. Continueremo a monitorare la situazione“, queste le parole del Sindaco di Pisa Michele Conti

Last modified: Agosto 4, 2026
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