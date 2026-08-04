Michele Conti sulla scossa di terremoto: “Non ci sono danni a cose e persone”

Written by Redazione• 12:02 pm• Pisa, Attualità

Attivato il COC per coordinare le verifiche

PISA – IL Sindaco Michele Conti ha commentato la scossa di terremoto delle ore 10.15 di stamani informando che non ci sono criticità e alcun danno.

“Abbiamo attivato immediatamente il Centro Operativo Comunale per coordinare tutte le verifiche insieme a Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine. Al momento non risultano danni a persone o criticità rilevanti. Continueremo a monitorare la situazione“, queste le parole del Sindaco di Pisa Michele Conti

Last modified: Agosto 4, 2026