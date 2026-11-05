“Mi ricordo che…”, al Lotti le testimonianze di chi affrontò l’alluvione del 1966

Written by Redazione• 5:34 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

Sabato 7 novembre alle 10 nell’atrio dell’ospedale di Pontedera l’incontro con i professionisti sanitari in servizio durante l’emergenza.

PONTEDERA – A sessant’anni dall’alluvione del 1966, l’ospedale “Lotti” torna a raccontare quei giorni attraverso le voci di chi li visse in prima persona. Sabato 7 novembre alle 10, nell’atrio della struttura, si terrà “Mi ricordo che… Testimonianze e letture”, un incontro dedicato alla memoria dell’emergenza che colpì la città e raggiunse anche le corsie dell’ospedale.

Protagonisti saranno i professionisti sanitari che erano in servizio durante l’alluvione. Ricordi, aneddoti e testimonianze restituiranno al pubblico le difficoltà affrontate, ma anche la solidarietà e la volontà di ripartire che accompagnarono la ripresa delle attività e della vita cittadina.

L’appuntamento affianca la mostra fotografica “L’acqua in corsia”, che ricostruisce l’impatto dell’alluvione sull’ospedale attraverso fotografie, documenti e materiali d’archivio.

L’esposizione è promossa da Fondazione Pontedera per la Cultura, Tagete Edizioni, Circolo Lotti Valdera e Azienda USL Toscana nord ovest. La mostra è a ingresso libero e resterà visitabile fino alla fine di novembre.

Last modified: Novembre 6, 2026