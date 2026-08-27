Mercato Pisa: Pittarello sempre più vicino al Pisa. Molti i movimenti in attacco in serie B

Written by Redazione• 8:27 am• Pisa SC

PISA – Il mercato del Pisa entra nella sua fase decisiva e, nelle ultime ore, il quadro della rosa nerazzurra ha iniziato a delinearsi con maggiore chiarezza. La società è vicina a chiudere l’operazione per Filippo Pittarello, con il Catanzaro mentre parallelamente proseguono diverse trattative in uscita che potrebbero modificare ulteriormente l’organico a disposizione di Paolo Bianco.

di Sandro Cacciamano

Parallelamente l’attaccante danese Meister dovrebbe accasarsi in Inghilterra al Derby County e Semper dovrebbe rispondere nelle prossime ore in maniera ufficiale alle sirene arabe dell’Al-Fateh, formazione della Saudi Pro League.

Nel frattempo anche le altre formazioni si stanno muovendo. La giornata di mercoledì è stata decisiva per molti attacchi della serie B: Brunori si è accasato ad Ascoli, Artistico dalla Lazio è passato al Padova che si è ulteriormente rinforzato. La Samp come si legge nelle pagine della Gazzetta dello Sport ha riportato in Italia Makombou, mentre la Juve Stabia, che alla terza giornata affronterà il Pisa sta trattando – sempre come riporta la rosea – per l’ex attaccante nerazzurro Sibilli.

Insomma, un pò tutte le società si stanno muovendo per rinforzarsi ulteriormente in vista di un campionato di serie B lungo e difficile.

Last modified: Agosto 27, 2026