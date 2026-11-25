Written by Redazione• 1:08 pm• Marina di Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

Il primo appuntamento è in piazza Viviani. A dicembre tornano i mercatini di via Paparelli, tutte le domeniche dalle 8 alle 14

MARINA DI PISA – Domenica 29 novembre piazza Giuseppe Viviani ospiterà per tutta la giornata il «Mercato di Qualità – Speciale Natale». È il primo appuntamento del calendario natalizio organizzato da Confesercenti Provincia di Pisa e ANVA, con il patrocinio del Comune di Pisa. Tra i banchi si troveranno abbigliamento, accessori e idee regalo.

La piazza è una sede inedita per il mercato straordinario. Mirco Sbrolli, presidente di ANVA Confesercenti Provincia di Pisa, ha sottolineato che l’appuntamento offre un’opportunità agli ambulanti e punta a portare visitatori sul litorale anche fuori dalla stagione estiva.

Il calendario proseguirà a Pisa, in via Paparelli, con i tradizionali mercatini di Natale di domenica 6, 13, 20 e 27 dicembre, dalle 8 alle 14.

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Last modified: Novembre 25, 2026