Mensa solo via app, ricarica con PayPal: a Pisa il wallet è diventato un gesto da studenti

PISA – Alla cassa delle mense universitarie la tessera non serve più. Dal 31 marzo il pasto si paga solo
con l’app MyDSU dell’Azienda regionale per il diritto allo studio: si entra con SPID o CIE, si mostra un
QR code personale e il borsellino elettronico si ricarica dal telefono, con PayPal o carta di credito.
Quello appena cominciato è il primo anno accademico interamente gestito così.
Per molti studenti fuori sede non è una novità assoluta. Già nella campagna abbonamenti 2023/24 il
Pisa aveva aperto al pagamento dilazionato in tre rate, scalate dal conto PayPal. La differenza è la
frequenza: lo stadio è una spesa all’anno, la mensa una al giorno. E un gesto ripetuto ogni giorno
smette presto di sembrare un pagamento.
La stessa ricarica, un altro conto
Fuori dall’università, lo stesso movimento del pollice vale anche per un conto molto diverso da quello
della mensa. Un maggiorenne che apre un conto gioco online può alimentarlo allo stesso identico
modo: sceglie il wallet, conferma nella finestra di PayPal, torna sul sito con il saldo aggiornato. Il
gestore del gioco non vede mai i dati della carta collegata, che restano dentro il portafoglio
elettronico.
I tempi sono quelli della mensa, o quasi. In una prova documentata del 6 ottobre, con 10 euro versati
da una Visa collegata al wallet, tra la conferma e il credito giocabile sono passati due minuti, senza
commissioni. Basta scorrere la lista dei casinò online con PayPal come metodo di deposito per vedere
quanto sia diffusa la formula: ventitré nomi, con ricariche che partono in genere da 10 euro.
Le somiglianze finiscono all’uscita. Per riavere i soldi servono di solito da 24 a 72 ore, e il primo
prelievo passa da una verifica dell’identità prevista dalla normativa antiriciclaggio per tutti i
concessionari ADM. Anche qui c’è un ponte con l’app della mensa: un numero crescente di operatori
permette di aprire il conto con SPID o CIE, e la verifica diventa automatica. Le stesse credenziali che
servono per un piatto di pasta in mensa bastano quindi a sbloccare un conto gioco.
Dove il gesto diventa un problema
È proprio la facilità del gesto il punto su cui lavora chi fa prevenzione. A Peccioli, il 25 giugno, il
progetto «Non mi gioco il futuro» ha presentato i suoi risultati: interventi nelle scuole, i dati
epidemiologici del CNR su Valdera e Alta Val di Cecina, gli sportelli di ascolto aperti a Pontedera,
Ponsacco e Volterra. Il progetto continuerà con una nuova fase. Nella Zona Pisana la Società della
Salute e il Serd dell’Ausl Toscana nord ovest portano avanti «Gio(care) senza Azzar(dare)», finanziato
dalla Regione con 152.447 euro.
Last modified: Novembre 13, 2026
Il wallet, almeno, lascia una traccia: ogni ricarica resta nei movimenti, con data e importo, sia quella
della mensa sia quella del gioco. Chi la riapre una volta al mese vede quanto ha speso e in quali
giorni. La Caritas diocesana, che a fine maggio ha portato in piazza dei Miracoli «La tenda del buon
gioco», la mette in un altro modo. «L’unica vera vincita», ha detto il direttore don Emanuele Morelli,
«è la capacità di stare insieme e sostenerci a vicenda, uscendo dall’illusione della risposta individuale
e semplificatoria ai problemi della vita».