Mensa solo via app, ricarica con PayPal: a Pisa il wallet è diventato un gesto da studenti

Written by Redazione• 2:08 pm• Pisa, Cultura



PISA – Alla cassa delle mense universitarie la tessera non serve più. Dal 31 marzo il pasto si paga solo

con l’app MyDSU dell’Azienda regionale per il diritto allo studio: si entra con SPID o CIE, si mostra un

QR code personale e il borsellino elettronico si ricarica dal telefono, con PayPal o carta di credito.

Quello appena cominciato è il primo anno accademico interamente gestito così.

Per molti studenti fuori sede non è una novità assoluta. Già nella campagna abbonamenti 2023/24 il

Pisa aveva aperto al pagamento dilazionato in tre rate, scalate dal conto PayPal. La differenza è la

frequenza: lo stadio è una spesa all’anno, la mensa una al giorno. E un gesto ripetuto ogni giorno

smette presto di sembrare un pagamento.



La stessa ricarica, un altro conto

Fuori dall’università, lo stesso movimento del pollice vale anche per un conto molto diverso da quello

della mensa. Un maggiorenne che apre un conto gioco online può alimentarlo allo stesso identico

modo: sceglie il wallet, conferma nella finestra di PayPal, torna sul sito con il saldo aggiornato. Il

gestore del gioco non vede mai i dati della carta collegata, che restano dentro il portafoglio

elettronico.

I tempi sono quelli della mensa, o quasi. In una prova documentata del 6 ottobre, con 10 euro versati

da una Visa collegata al wallet, tra la conferma e il credito giocabile sono passati due minuti, senza

commissioni. Basta scorrere la lista dei casinò online con PayPal come metodo di deposito per vedere

quanto sia diffusa la formula: ventitré nomi, con ricariche che partono in genere da 10 euro.

Le somiglianze finiscono all’uscita. Per riavere i soldi servono di solito da 24 a 72 ore, e il primo

prelievo passa da una verifica dell’identità prevista dalla normativa antiriciclaggio per tutti i

concessionari ADM. Anche qui c’è un ponte con l’app della mensa: un numero crescente di operatori

permette di aprire il conto con SPID o CIE, e la verifica diventa automatica. Le stesse credenziali che

servono per un piatto di pasta in mensa bastano quindi a sbloccare un conto gioco.



Dove il gesto diventa un problema



È proprio la facilità del gesto il punto su cui lavora chi fa prevenzione. A Peccioli, il 25 giugno, il

progetto «Non mi gioco il futuro» ha presentato i suoi risultati: interventi nelle scuole, i dati

epidemiologici del CNR su Valdera e Alta Val di Cecina, gli sportelli di ascolto aperti a Pontedera,

Ponsacco e Volterra. Il progetto continuerà con una nuova fase. Nella Zona Pisana la Società della

Salute e il Serd dell’Ausl Toscana nord ovest portano avanti «Gio(care) senza Azzar(dare)», finanziato

dalla Regione con 152.447 euro.



Il wallet, almeno, lascia una traccia: ogni ricarica resta nei movimenti, con data e importo, sia quella

della mensa sia quella del gioco. Chi la riapre una volta al mese vede quanto ha speso e in quali

giorni. La Caritas diocesana, che a fine maggio ha portato in piazza dei Miracoli «La tenda del buon

gioco», la mette in un altro modo. «L’unica vera vincita», ha detto il direttore don Emanuele Morelli,

«è la capacità di stare insieme e sostenerci a vicenda, uscendo dall’illusione della risposta individuale

e semplificatoria ai problemi della vita».

Last modified: Novembre 13, 2026