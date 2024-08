Mehdi Leris: “Sono un esterno, ma il mister sa come impiegarmi”

Scritto da admin• 12:58 pm• Pisa SC

PISA – Presso la sala stampa “Passaponti” della Cetilar Arena è stato presentato il centrocampista ex Brescia e Stoke City Mehdi Leris, che il tecnico nerazzurro Pippi Inzaghi conosce bene dopo l’esperienza alle Rondinelle.

di Giovanni Manenti

SU INZAGHI. “Conoscevo già Inzaghi dai tempi di Brescia, mentre il Pisa mi aveva già cercato anni fa ed il fatto di essere stato nuovamente contattato mi ha convinto ad accettare l’offerta, sia perché allo Stoke avevo qualche problema con l’allenatore, che per il fatto di tornare in Italia che è per me come una seconda patria”.

SUL SUO IMPIEGO. “Posso essere impiegato in diversi ruoli, il mio ruolo principale è di esterno alto, ma sono disponibile ad essere utilizzato come vuole il mister, mentre per quanto concerne l’inserimento nel gruppo ho ritrovato diversi giocatori con cui ho già militato in.passato al Chievo ed al Brescia e mi ritengo già pronto per la prima di campionato. Ho visto la squadra a Frosinone e ha dato dimostrazione di essere molto pronta dal punto di vista fisico considerate le condizioni climatiche”.

LA MAGLIA. “La scelta del numero 37 non ha particolare motivi, solo che rappresenta per me una sorta di continuità avendolo indossato nelle ultime stagioni”.

LE AVVERSARIE. “Come avversarie credo che ci siano diverse formazioni che hanno le caratteristiche per fare bene nel prossimo torneo e fra queste sono sicuro che potremo dire la nostra anche noi”

