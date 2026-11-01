Written by Novembre 1, 2026 5:49 pm Pisa SC

Mehdi Leris: “Sono mancate tante cose. L’atteggiamento non è stato quello giusto”

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PISA Mehdi Leris non ha mezzi termini descrivendo la giornata no e la prestazione della squadra nerazzurra, che esce sconfitta per 2-0 dal Partenio Lombardi contro l’Avellino nelle interviste del dopo gara alla trasmissione “Oltre il 90′” su 50 Canale.

di Antonio Tognoli

Non siamo entrati come dovevamo in partita. L’Avellino era più organizzato di noi e noi non siamo riusciti a fare la differenza. Adesso bisogna metterci sotto e pensare già alla prossima settimana contro il SudTirol per riscattarci“.

Rispetto alle altre gare non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, loro sono stati più cinici e hanno sfruttato al meglio le occasioni che gli sono capitate. Oggi sono mancate tante cose, tutti avrebbero potuto dare qualcosa in più, io per primo“.

Last modified: Novembre 1, 2026
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