Media Day. I volti nuovi del Pisa Sporting Club si presentano alla città e ai tifosi

Written by Redazione• 9:24 pm• Pisa SC

PISA – Nel giorno del Media Day si sono presentati in sala stampa i nove volti nuovi che indosseranno la maglia nerazzurra nel campionato di serie B 2026-27. E’ stata l’occasione per raccontarsi e scambiare alcune battute con i giornalisti presenti nella sala stampa “Passaponti” della Cetilar Arena.

di Giovanni Manenti

Il più “gettonato”, come era lecito attendersi, è stato l’estremo difensore Alessandro Confente, proveniente dalla Juve Stabia, che si è così espresso: “Ho vissuto due settimane dense di emozioni, non pensavo di scendere subito in campo da titolare ad appena due giorni dal mio arrivo al Pisa, ancorché non vedessi il momento di indossarne la maglia, ed anche se il debutto è stato macchiato da quel mio errore che ha purtroppo deciso il risultato contro il Padova, fortunatamente ho avuto modo di riscattarmi a distanza di una settimana contribuendo al successo sul Catanzaro, mentre per quanto concerne il mio modo di giocare lo ho assimilato la scorsa stagione con Mister Abate e richiesto anche dall’attuale tecnico Bianco, una situazione che può indubbiamente portarmi ad uscire anche a tre quarti campo se ve ne sono le necessità allorché la squadra difende con la difesa alta“.

Parola all’esterno Simone Zanon nuovo arrivo dalla Carrarese, uno dei giocatori più talentuosi della categoria e ambito sul mercato da molti club in estate: “E’ vero che avevo ricevuto diverse richieste da parte di più Società, ma la mia decisione di accettare l’offerta del Pisa deriva dall’insistenza con cui il Direttore Gabbanini mi ha cercato, facendomi capire come mi ritenesse al centro del progetto per la costruzione della rosa per il presente Campionato, potendo io ricoprire entrambi i ruoli di terzino destro in una difesa a quattro così come di esterno di centrocampo, caratteristiche che ho affinato nel triennio vissuto alla Carrarese ed il mio trasferimento al Pisa lo vedo non come un punto di arrivo, bensì un trampolino di lancio per il futuro della mia carriera“.

Per Giuseppe Leone non si poteva che partire dalla sua prima rete in maglia nerazzurra: “Aver deciso con la mia rete la sfida con il Catanzaro, soprattutto dopo la sconfitta al debutto, ha rappresentato per me una grande emozione, ingigantita dal fatto di averla realizzata sotto la Curva Nord, potendo andare ad esultare sotto i nostri tifosi, il che mi consente di ringraziare Omar (Correia ndr) per il prezioso assist fornito, il che non ha fatto altro che confermare l’intesa fra di noi maturata nello scorso Campionato disputato assieme alla Juve Stabia e, nonostante che io sia giunto per primo a Pisa in quanto svincolato, non può che avermi fatto piacere che sia lui che Alessandro (Confente ndt) mi abbiano raggiunto. Il centrocampista ex Juve Stabia si descrive così: “Per quel che riguarda le mie caratteristiche, sono un centrocampista in grado di svolgere entrambe le fasi sia difensiva che offensiva ed il mio posizionamento in campo, oltre che dai dettami del Mister, può essere condizionato dall’avversaria di turno al pari delle situazioni di gioco che possono venirsi a creare durante l’arco dell’incontro, mentre non posso che confermare come l’impatto con il gruppo che ho trovato a Pisa sia stato ottimo, avendo trovato dei compagni molto motivati e decisi a riscattare la delusione patita con la retrocessione nella scorsa stagione”.

Omar Correia è stato il migliore in campo per distacco nella gara vinta contro il Catanzaro. Per lui l’assist del 2-1 di Leone e anche una grande occasione per chiudere il match sfumata per un soffio: “La vittoria con il Catanzaro è stata molto importante in quanto ci ha consentito di riscattare immediatamente l’immeritata sconfitta subita contro il Padova all’esordio, ed il fatto che abbia fornito il passaggio vincente a Giuseppe (Leone, ndr) non può che farmi ovviamente piacere, con lui mi trovo molto bene per l’intesa nata nella scorsa stagione alla Juve Stabia potendo anch’io ricoprire entrambi i ruoli così che possiamo scambiarci di posizione durante la gara, caratteristiche che so essere gradite anche al Mister Bianco che aveva fatto il mio nome già l’anno scorso allorché allenava il Monza, così che il mio impegno deve essere quello di non tradire la sua fiducia“.

Ichem Ferrah è un altro colpo del mercato estivo. Giocatore brevilineo, molto bravo negli spazi stretti, contro il Padova in due circostanze è anche andato vicino al gol: “Sono molto contento di essere qui, anche se mi trovo a disputare un Campionato ben diverso rispetto a quelli dove ho giocato, pur se in parte lo conoscevo per averne parlato con alcuni miei ex compagni di squadra che vi avevano giocato, ed, in ogni caso, sono contento di aver avuto già l’opportunità di esordire contro il Padova, sperando di poter trovare sempre più spazio nel corso della stagione mettendo a frutto quelle che sono le mie caratteristiche di giocatore offensivo cui piace sia andare alla conclusione diretta che servire assist ai compagni, così da poter contribuire a centrare l’obiettivo della Promozione“.

Tommaso Marras parte dell’infortunio: “Per quanto concerne il mio stop si tratta di un problema muscolare fortunatamente di lieve entità e, grazie anche alla prossima sosta di Campionato, ritengo di essere completamente recuperato per la ripresa dell’attività, mentre non mi preoccupa la concorrenza nel ruolo in quanto in un gruppo la concorrenza, quando è sana, rappresenta una motivazione a non mollare mai, con in più la circostanza che noi attaccanti siamo avvantaggiati dalle rotazioni relative ai cambi che ci coinvolgono maggiormente, dovendo essere bravi a farci trovare pronti in caso di necessità“

Spazio al giovene e pronettente Emanuele Rao arrivato in prestito dal Napoli: “Anche se il mio trasferimento in maglia nerazzurra è in prestito, per me in questa stagione conta solo il Pisa e solo alla fine della stessa potremo valutare il mio futuro che sarà ovviamente condizionato dalle mie prestazioni sul campo, dove so che devo migliorare nello scegliere la soluzione migliore fra il passaggio e la conclusione diretta in porta, ritenendo che la scelta di trasferirmi al Pisa sia stata la migliore in questa ottica, in ciò confortato anche da quanto riferitomi dal mio compagno al Bari Estevez che ho ritrovato in questo Gruppo, che mi aveva rassicurato circa la bontà dell’ambiente e la serietà della Società“.

Andrea Petagna rientrato nello scambio con Idrissa Tourè al Monza si esprime così: “L’aver disputato da titolare tutti i 90′ delle prime due partite ha rappresentato per me un’esperienza particolarmente emozionante, soprattutto al cospetto di un pubblico fantastico e caloroso che ho potuto per la prima volta apprezzare in quanto non avevo mai giocato in carriera all’Arena Garibaldi, un impatto più difficile dal punto di vista fisico visto che lo scorso anno ero partito ai margini della prima squadra prima di recuperare il posto da titolare grazie a Mister Bianco che ha creduto in me ed io spero di poter ricambiare la sua fiducia come ho fatto la stagione scorsa contribuendo ai positivi risultati del Pisa, e ritengo che non si possa parlare di concorrenza con Pittarello e Moreo in quanto in un Torneo lungo e difficile come quello Cadetto sarà necessario il contributo di tutti i componenti la rosa“.

L’ultimo arrivato in ordine di tempo è l’attaccante Filippo Pittarello proveniente dal Catanzaro: “A convincermi a venire a Pisa sono stati il blasone del Club, il progetto societario e l’ambizione di voler provare a centrare l’obiettivo dell’immediato ritorno in Serie A, tutte circostanze che mi hanno visto assumere un atteggiamento di contrasto con il Catanzaro, situazioni che non sono nuove in tempo di mercato, ma che si rivelano snervanti allorquando ti toccano di persona, potendo peraltro confermare che, anche se mi sono allenato da solo nelle ultime settimane, mi considero pronto per giocare e fornire il mio contributo alla causa, considerando il trasferimento al Pisa un ulteriore salto di qualità, in relazione all’età, rispetto alle esperienze vissute al Cittadella ed a Catanzaro“.

Last modified: Settembre 3, 2026