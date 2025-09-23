Medhi Leris: “Sul rigore la mano la metto a terra per rialzarmi”

Written by admin• 6:09 am• Pisa SC

PISA – Nel post gara Medhi Leris uno dei migliori in campo al Maradona, ha parlato della sconfitta subita dai suoi a Napoli e dell’episodio del rigore non concesso ai nerazzurri.

di Antonio Tognoli

“E’ stato un anno difficile adesso cerco di lasciarmelo alle spalle, avrei voluto vincere il mio duello con Spinazzola. Ho avuto una bella occasione, ma non era facile avevo lo spazio di porta chiuso, c’era Nzola piazzato meglio. La prossima volta spero di fare gol“

Ai microfoni di DAZN il giocatore nerazzurro parla dell’episodio del rigore; “Non so cosa devo fare di più, la mano la metto giù per rialzarmi, è un movimento normale, senza voler toccare la palla con la mano. L’arbitro ha preso la sua decisione e dobbiamo rispettarla. Per un’ora sono stato il migliore in campo? Sono orgoglioso di tutti, ognuno mette tutto ma purtroppo il risultato non arriva”.

Last modified: Settembre 23, 2025