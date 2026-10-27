MdS Editore. «Rifugi», oltre 200 partecipanti e Sala Gronchi gremita per la premiazione

Written by Redazione• 6:38 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Autori e artisti da tutta Italia a San Rossore per il concorso di MdS Editore. Vincono Alessandro Calò, Mattia Borsetto e Camilla Vallini

PISA – Sono Alessandro Calò per il racconto, Mattia Borsetto per la poesia e Camilla Vallini per la pittura i vincitori della quattordicesima edizione di «Rifugi», il concorso artistico-letterario promosso da MdS Editore. I premi sono stati assegnati domenica 25 ottobre in una Sala Gronchi gremita, nella Tenuta di San Rossore, davanti a un pubblico di finalisti, familiari, lettori e appassionati arrivati da tutta Italia.

Con oltre 200 partecipanti, l’edizione 2026 conferma la dimensione nazionale di un appuntamento radicato nel territorio pisano. Dal Nord al Sud del Paese, scrittori, poeti e pittori hanno risposto all’invito a interpretare il tema del rifugio: un luogo concreto o interiore, una relazione, un ricordo, uno spazio nel quale trovare protezione o ricostruire un senso di appartenenza.

Alla cerimonia sono intervenuti Lorenzo Bani, presidente del Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Gualtiero Bottari, presidente della Sezione Soci Valdiserchio-Versilia di Unicoop Firenze, e Sandro Petri, presidente dell’associazione La Voce del Serchio. La premiazione è stata accompagnata dall’esposizione delle opere pittoriche selezionate, che ha permesso al pubblico di affiancare alle parole le diverse interpretazioni visive del tema.

Nella sezione racconto, Alessandro Calò ha conquistato il primo premio con «Soldatino». Alle sue spalle Marco Rossi con «La posizione esatta delle stelle» e Lucia Seppia con «La teoria dei rifugi». Quarto posto per Maria Letizia Mariani con «Sakura Fubuki», mentre la quinta posizione è stata assegnata ex aequo a Serena Corrao con «Fatma e Mohamed» e a Elisa Perillo con «La manutenzione delle solitudini».

Per la poesia, il primo classificato è Mattia Borsetto con «Il ricovero delle cose vive», seguito da Tommaso Viganò con «Capitolo della Fortuna» e da Monica Malaguti con «Come si fa a restare uomini?». Completano le prime cinque posizioni Dino Stefano Bertelloni con «Voce del verbo» e Giovanna Bongi con «Trovare un posto».

Nella pittura si è imposta Camilla Vallini con «Autoritratto nel rifugio di pagine». Seconda Alfonsa Lombardo con «Autunno», terza Lucrezia Guidi con «R-Esistere», quarta Paola Medaglini con «Rifugi dell’anima nella Chiesa in Cristo» e quinto Massimo Lomi con «Al mare coi nonni». Ad Alfonsa Lombardo è andato anche il Premio Copertina: la sua opera «Autunno» è stata scelta per la copertina dell’antologia del concorso.

Spazio anche ai più piccoli, con una menzione speciale fuori concorso al progetto della scuola dell’infanzia Giorgini di Forte dei Marmi, presentato da Morena Girolami e intitolato «L’architettura dell’anima – Il rifugio visto attraverso gli occhi dell’infanzia». La presenza dei bambini e delle insegnanti ha aggiunto alla giornata una prospettiva diversa, portando al centro il modo in cui l’infanzia immagina e rappresenta un luogo sicuro.

A valutare le opere sono state tre giurie: Silvia Belli, Antonella Magliocchi, Giulio Paolicchi e Sandro Tomasello per il racconto; Fabio Della Tommasina, Mauro Candiloro e Paolo Bartalini per la poesia; Laura Venturi, Marilena Cheli Tomei e Lodovico Gierut per la pittura.

Le opere selezionate sono raccolte nell’antologia «Rifugi», pubblicata da MdS Editore e ordinabile nelle librerie di tutta Italia e attraverso i canali online. Il volume prolunga il percorso del concorso oltre la premiazione, rendendo disponibili ai lettori i racconti, le poesie e le opere che hanno caratterizzato questa edizione.

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il sostegno di Unicoop Firenze e della Sezione Soci Valdiserchio-Versilia e la collaborazione dell’associazione La Voce del Serchio. Una rete di rapporti che accompagna il lavoro di MdS e sostiene la continuità del concorso, giunto alla quattordicesima edizione con una partecipazione capace di richiamare a San Rossore autori e pubblico da tutto il Paese.

Last modified: Ottobre 27, 2026