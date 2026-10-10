Mazzarri dopo l’incidente mortale: “Via San Jacopo strada buia e senza illuminazione. Le manutenzioni non possono più essere attendere”

Written by Redazione• 12:21 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – “Venerdì 9 ottobre 2026 un uomo ha perso la vita sulla SP9, in via San Jacopo.

Una strada che da troppo tempo è al buio, con lampioni spenti e tratti completamente oscuri. Una strada che i cittadini segnalano da mesi come pericolosa. Una strada sulla quale ho presentato interrogazioni da sola e interrogazioni insieme alla collega Ilaria Boggi, chiedendo interventi semplici e immediati“, afferma Elisabetta Mazzarri, consigliera civica nel Comune di San Giuliano Terme.

“Via San Jacopo non è solo un collegamento tra Pisa e San Giuliano: è una strada percorsa ogni sera anche dagli ospiti del centro di accoglienza migranti, che rientrano in bicicletta senza luci, senza catarifrangenti, e spesso al buio totale. Lo vediamo tutti: ragazzi che pedalano in condizioni difficili, invisibili agli automobilisti, costretti a muoversi su un tratto dove l’illuminazione manca completamente. È una situazione che espone loro — e chi guida — a rischi evidenti. Il tragico incidente del 9 ottobre dimostra che questa condizione non è sostenibile. Non servono parole complicate: serve luce, serve manutenzione, serve attenzione immediata. Chiedo quindi che Comune e Provincia intervengano subito, senza rinvii, per riaccendere i lampioni e ripristinare l’illuminazione nei tratti bui, mettere in sicurezza via San Jacopo, intervenire sull’incrocio con via delle Palanche, dove gli incidenti sono continui, garantire controlli e manutenzione regolare. Le persone devono poter circolare su strade illuminate e sicure, non al buio. E chi rientra in bicicletta dal centro di accoglienza deve poter farlo senza rischiare la vita. È una richiesta che ho portato avanti da sola e insieme alla collega Boggi. Oggi, dopo un incidente così grave, non può più essere rimandata“, conclude Mazzarri.

Last modified: Ottobre 10, 2026