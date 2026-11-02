Maturità, Casciana Terme Lari premia sette studenti: quattro hanno ottenuto la lode

Written by Redazione• 4:03 pm• Casciana Terme Lari

La cerimonia a Palazzo Poggi prima del Consiglio comunale. L’assessora Dal Canto: «L’eccellenza non si misura soltanto con un voto»

PISA- Sette studenti diplomati con il massimo dei voti, quattro dei quali con la lode. Il Comune di Casciana Terme Lari ha celebrato i giovani del territorio che si sono distinti all’esame di maturità 2026, con una cerimonia nel Salone delle Terme di Palazzo Poggi, a Casciana Terme.

La premiazione si è svolta il 28 ottobre, prima della seduta del Consiglio comunale. A ricevere il riconoscimento sono stati Martina Sefa e Olivja Shaba dell’Istituto Montale, Lorenzo Canocchi e Manuel Gamba dell’Istituto Marconi, tutti diplomati con 100 e lode; Elisa Dell’Omo e Annalisa Scateni del Liceo XXV Aprile e Chantal Balucani dell’IPSIA, che hanno conseguito 100.

L’assessora alla Scuola Alessandra Dal Canto ha sottolineato la costanza e i sacrifici alla base dei risultati, ricordando anche i lunghi spostamenti quotidiani necessari per raggiungere gli istituti superiori.

«Molti di questi ragazzi si sono distinti anche nello sport e nel volontariato, a conferma che l’eccellenza non si misura soltanto con un voto, ma si fonda sull’equilibrio tra preparazione, valori e attenzione verso gli altri», ha evidenziato Dal Canto, invitando i premiati ad affrontare con fiducia le nuove esperienze, senza temere le difficoltà e gli eventuali insuccessi.

Durante la cerimonia è stato letto anche il messaggio di Giulio Birindelli, presidente del Tavolo provinciale per le Politiche giovanili, l’Istruzione e la Cultura di Pisa, assente per precedenti impegni.

«Una comunità cresce anche così, riconoscendo il valore dei suoi giovani e dando spazio alle loro aspirazioni», ha scritto Birindelli. «Non esiste una strada uguale per tutti, cercate la vostra con entusiasmo e non abbiate paura di cambiare direzione».

L’Amministrazione ha infine rivolto le proprie congratulazioni agli studenti e alle loro famiglie, augurando ai premiati soddisfazioni nei percorsi di studio e di lavoro scelti.

Last modified: Novembre 2, 2026