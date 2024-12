Matteo Trapani (Pd): “Palazzo Nissim, una vergogna in via San Lorenzo, il Sindaco agisca da subito nelle prossime settimane in vista della soluzione della questione giudiziale”

Written by admin• 6:45 pm• Pisa, Politica

PISA – “Da anni, Palazzo Nissim, uno degli edifici storici di via San Lorenzo, versa in uno stato di completo abbandono. Un simbolo della nostra città, lasciato al degrado, che rappresenta non solo un pericolo concreto per i cittadini ma anche una ferita per il nostro patrimonio culturale e urbano. Già da giugno, grazie anche alle segnalazioni e all’interessamento di molti cittadini, abbiamo chiesto con forza all’amministrazione di intervenire immediatamente, senza ulteriori ritardi anche per far ritornare agibile sia la strada che il marciapiede antistanti”, afferma Matteo Trapani consigliere di minoranza del Pd.

“La situazione è chiara: l’inattività non è più accettabile. La questione giudiziale che ha bloccato per anni ogni tipo di intervento sembra ormai prossima a risolversi. Sarà quindi fondamentale agire subito, senza perdere tempo prezioso. Per questo ho presentato un atto di indirizzo ben preciso, purtroppo non votato dalla maggioranza”.

“Con questo atto abbiamo chiesto al sindaco di mettere in campo misure urgenti e necessarie. In primo luogo, chiediamo che venga previsto un immediato intervento di messa in sicurezza dei luoghi da parte del soggetto proprietario. Se il proprietario non dovesse adempiere a questa responsabilità, l’amministrazione deve intervenire direttamente in sostituzione, addebitando i costi a chi di dovere. Questo passaggio è fondamentale non solo per restituire decoro all’area, ma soprattutto per garantire la sicurezza dei cittadini, costretti a convivere con un edificio in rovina che impedisce l’utilizzo del marciapiede e parte della carreggiata”.

“Inoltre, abbiamo chiesto che si proceda urgentemente con i lavori necessari per ripristinare la viabilità e rendere di nuovo fruibile marciapiede e strada. La situazione attuale, oltre ad essere indecorosa, crea gravi disagi ai residenti e ai commercianti della zona, che non possono più tollerare questa inerzia. Al contempo, riteniamo che debbano essere utilizzati tutti gli strumenti fiscali a disposizione dell’amministrazione: oneri e tassazione comunale devono essere applicati a quell’area occupata da anni senza che venga svolto alcun intervento. Infine, è fondamentale che l’amministrazione informi i residenti sull’iter che intende seguire per risolvere questa situazione. Trasparenza e coinvolgimento della cittadinanza devono essere priorità per chi governa questa città. I cittadini di via San Lorenzo, e non solo, meritano risposte chiare e tempi certi”.

“Il nostro impegno continuerà fino a quando Palazzo Nissim non tornerà ad essere un luogo sicuro e dignitoso per tutti. Ci auguriamo che l’amministrazione decida finalmente di agire, perché il tempo degli alibi è finito. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma è necessario che chi ha la responsabilità del governo cittadino si assuma le proprie responsabilità”.

