Matteo Tramoni MVP della serie BKT del mese di dicembre

PISA – Matteo Tramoni è il miglior calciatore del mese di dicembre della Serie BKT.

L’attaccante del Pisa è stato votato dai giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale del campionato, insieme a Emanuele Stivala e Fabio Tocco, autori e founder di “Che Fatica La Vita Da Bomber”.

Il calciatore riceverà il riconoscimento ideato da BKT, title sponsor del campionato e riconosciuto ufficialmente dalla Lega B, in occasione del match Pisa-Salernitana, valido per la 23esima giornata, nel corso del cerimoniale pre-gara.

I dati Opta relativi a Matteo Tramoni dicono che nel mese di dicembre ha realizzato tre reti nella Serie BKT: nessuno ha fatto meglio di lui nel periodo considerato (al pari di Pierini e Adorante). Inoltre, tra i calciatori del Pisa, Tramoni è colui che ha effettuato più conclusioni (9), così come è stato recordman per dribbling tentati (13), di cui sette riusciti.

Dato interessante è quello legato all’apporto alla propria squadra: nelle 12 partite in cui il calciatore nerazzurro è partito titolare in campionato, il Pisa ha ottenuto ben 10 successi (1N, 1P), l’83.3%. Quando, invece, non è stato schierato nell’11 titolare, calano sia la percentuale di successi (40%) che la media punti (da 2.6 a 1.6).

Tramoni, classe 2000, è un calciatore eclettico, capace di abbinare concretezza sotto porta (8 gol finora in 15 presenze) e rifinitura per i compagni (2 assist a referto). Nonostante la giovane età, dopo una parentesi in Serie A col Cagliari, ha già giocato in B con la maglia del Brescia nella stagione 2021/22, prima di vestire quella del Pisa, alla terza stagione tra le fila dei toscani.

