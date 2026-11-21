Written by Redazione• 10:07 pm• Pisa SC

EMPOLI – Il tecnico azzurro Matteo Andreoletti commenta la sconfitta nel derby contro il Pisa nella sala stampa del “Castellani Computer Gross Arena“.

di Antonio Tognoli

“Siamo riusciti a rimanere in partita nonostante il vantaggio del Pisa nei primi minuti, una corazzata che è stata costruita per vincere. I ragazzi però stanno facendo bene, anche se raccogliamo purtroppo molto poco“

“Da questa situazione però dobbiamo uscirne da soli perchè ci basta davvero una scintilla per poter risalire alla svelta in classifica. Non dobbiamo abbatterci e concentrarsi sulle cose che stiamo facendo bene. Non dobbiamo deprimerci e non è giusto gettare la croce addosso a nessuno. Abbiamo le qualità per uscirne“.

“E’ normale che i tifosi siano delusi dal punto di vista dei risultati. La classifica ora è meglio non guardarla, ma ripeto abbiamo le qualità per uscire da questa situazione“.

Last modified: Novembre 21, 2026