Written by Redazione• 2:01 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico dell’Empoli, Matteo Andreoletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby fra la sua squadra ed il Pisa, in programma sabato 20 novembre alle ore 19,30 al “Carlo Castellani -Computer Gross Arena”. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal portale “Empoli Channel”.

di Maurizio Ficeli

Lavoro settimanale e condizioni della squadra. “Mi sarebbe piaciuto lavorare in maniera diversa, perché abbiamo dovuto lasciare qualche giocatore in Nazionale e qualcuno si è perso per strada. Abbiamo sfruttato la prima settimana per recuperare alcuni giocatori che non stavano bene, mentre nella seconda ci siamo concentrati sulla preparazione della gara. Sono comunque ottimista, perché ci sono le condizioni per fare una buona partita“.

La gara con i nerazzurri. “Potrebbe essere una partita proibitiva, perché i nerazzurri sono una delle squadre migliori della categoria. In questo momento, però, per la nostra situazione non dobbiamo guardare in faccia nessuno. Abbiamo fame di punti e dobbiamo provare a fare risultato anche contro avversari che sulla carta possono sembrare più complicati“.

Indisponibili e condizioni degli attaccanti. “Per quanto riguarda gli indisponibili, non avremo a disposizione Romagnoli, Cauz, Monaco e Magnino, che dovrà essere operato. Recuperiamo Belardinelli, ma bisognerà valutare il suo minutaggio, visto che rientra dopo un periodo di assenza. Dobbiamo pensare anche alle prossime due partite ravvicinate. Di Stefano e Shpendi hanno lavorato. Ceesay ha giocato due partite con la Nazionale, mentre Bodan ha avuto un piccolo problema durante gli impegni internazionali: dobbiamo valutarlo e cercheremo di averlo a disposizione. Abbiamo comunque diverse alternative in attacco, con quattro giocatori importanti che possono essere tutti utilissimi, sia dall’inizio sia a gara in corso“.

Possibilità di giocare con quattro in difesa. “Obiettivamente siamo un po’ corti in difesa e dovremo chiedere qualche sforzo in più a determinati giocatori. La difesa a quattro è una soluzione che abbiamo già utilizzato anche nel corso delle partite. È una situazione che può variare durante la gara: possiamo giocare a tre o a quattro nelle diverse fasi, senza avere la preoccupazione di snaturare qualche calciatore. Valuteremo di volta in volta“.

Calendario e classifica. “Abbiamo tre partite in pochissimo tempo: Pisa, Benevento e poi Verona. La classifica è corta e, azzeccando i risultati, si può svoltare. Abbiamo voglia di uscire da questa situazione e migliorare la nostra posizione. Già da domani cercheremo di fare risultato. La Serie B insegna che puoi perdere con l’ultima e vincere con la prima, quindi dobbiamo affrontare ogni partita con il giusto atteggiamento“.

Il Pisa e le sue difficoltà. “Parliamo di una squadra di primissimo piano, che dal punto di vista tecnico non è seconda a nessuno, forse nemmeno al Palermo, che considero la squadra più forte del campionato. Nelle ultime gare il Pisa non ha ottenuto risultati straordinari, ma ha raccolto sicuramente meno di quanto seminato. Anche noi, però, abbiamo bisogno e voglia di riscatto. Non mi preoccupa l’aspetto motivazionale: non c’è una squadra che abbia più di noi voglia di tornare a vincere“.

Il significato del derby. “Ogni piazza ha una storia a sé. Ci sono giocatori che il derby lo sentono particolarmente, anche perché sono cresciuti a Empoli. Altri, magari stranieri o al primo anno in questa piazza, possono viverlo in maniera diversa. Sta a noi, che siamo arrivati da fuori, farci contagiare dalla voglia di chi conosce bene il significato di questa partita. Il derby qui è sentito e dobbiamo essere bravi a trasmettere questa energia in campo“.

L’atteggiamento tattico da adottare. “Il Pisa non è secondo a nessuno dal punto di vista tecnico. Ci saranno momenti in cui dovremo stare con le unghie e con i denti, ma non vogliamo farlo per tutti i novanta minuti. Siamo pronti a soffrire quando sarà necessario, senza però consegnarci all’avversario. Vogliamo provare ad andare a mordere alto, perché abbiamo le caratteristiche per farlo“.

Tenuta difensiva. “Abbiamo un bel crash test dal punto di vista difensivo. Subiamo troppi gol e dobbiamo assolutamente migliorare sotto questo aspetto, perché continuare a incassare reti non ci permette di uscire dalla situazione in cui ci troviamo. Abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva: a volte i gol arrivano da seconde palle e da situazioni sulle quali dobbiamo prestare maggiore attenzione. Allo stesso tempo dobbiamo mantenere la produzione offensiva, che è migliorata sia in termini di gol sia di occasioni create. Anche a Padova siamo stati più pericolosi. Domani sarà un banco di prova importante per verificare la tenuta della nostra difesa“.

Riguardo al calendario televisivo. “Mi dispiace per i tifosi, perché gli occhi del grande pubblico sono rivolti soprattutto alle grandi competizioni. Bisogna creare attaccamento anche per chi non gioca la Champions League. Sono situazioni che rischiano di allontanare il pubblico dai palcoscenici considerati di secondo piano, anche se chi ha fatto determinate scelte avrà avuto le proprie motivazioni“.

Foto Empoli FC

Last modified: Novembre 20, 2026