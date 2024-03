Massimiliano Ghimenti si ricandida a Sindaco di Calci per il terzo mandato

Scritto da admin• 5:05 pm• Calci, Attualità, Politica, Tutti

CALCI – Era nell’aria ormai da giorni ma adesso è ufficiale: Massimiliano Ghimenti (centrosinistra) si ricandida a Sindaco del Comune di Calci per il terzo mandato consecutivo.

TERZO MANDATO POSSIBILE PER LA NUOVA LEGGE. “In questi anni tantissimi cittadini mi hanno chiesto se fosse possibile che restassi Sindaco di Calci anche alla fine del mandato in corso. Ho sempre spiegato loro che la legge non consentiva una mia ricandidatura. Un mesetto fa il Governo, con un decreto, ha stabilito, per i comuni di fascia demografica 5/15.000 abitanti come Calci, che è possibile la ricandidatura per un terzo mandato consecutivo ai sindaci che ne hanno già svolti due consecutivi. Da allora una marea di messaggi, chiamate, persone per strada, mi hanno chiesto di ripresentarmi. E io sono di nuovo qui”.

ALTRO SOSTEGNO. “Anche le forze politiche della coalizione di centrosinistra mi hanno espresso la piena disponibilità a sostenermi ancora. Sentire così tanta fiducia mi ha sorpreso, onorato e responsabilizzato. Ciononostante è stato necessario prendermi qualche giorno per riflettere, perché so bene quanto sia serio e gravoso l’impegno che mi aspetta per concludere il mandato e contemporaneamente sostenere una nuova campagna elettorale. Alla fine, considerato l’amore per il nostro territorio, la voglia di vedere un futuro sempre più prosperoso per la qualità della vita dei cittadini, e sentendo che avevo ancora l’energia giusta per affrontare questa sfida, ho deciso quindi di accettare la proposta di ricandidarmi”.

HO LA GIUSTA ENERGIA. “Pertanto sono pronto a guidare l’amministrazione comunale anche per i prossimi cinque anni, se i calcesani decideranno che lo merito. Ecco, questa è certamente la cosa che più mi fa piacere: infatti non sarà una legge nazionale a imporre un cambiamento di sindaco alla nostra comunità, ma sarà, ancora una volta, solo il voto dei calcesani a decidere chi deve rappresentarli”.

TANTE INIZIATIVE. “Nei prossimi giorni vi invito a seguirci perché ci saranno tante iniziative per ascoltarvi e per parlare della nostra piattaforma di programma su cui tante persone stanno lavorando da mesi e sul quale ci aspettiamo il contributo da tutti voi. Perché la disponibilità, l’ascolto e la voglia di fare bene per Calci, per me e per noi, non sono uno spot da decantare sotto elezione ma sono una consolidata pratica quotidiana che, al netto di qualche errore (che certamente abbiamo commesso) e aspetti da migliorare (che sempre si può e soprattutto si deve) crediamo di aver dimostrato con impegno e presenza costante”.

Last modified: Marzo 2, 2024