Martina Batini premiata dalla Regione Toscana: grande emozione al San Rossore Sport Village

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La campionessa pisana di fioretto ha ricevuto il Premio Festina Lente del Consiglio regionale della Toscana alla presenza delle istituzioni. Andrea Madonna: “Orgogliosi di aver ospitato una cerimonia di così alto valore sportivo e istituzionale”.

PISA – Una cerimonia di grande significato istituzionale e sportivo ha celebrato questa mattina, nella sede del *San Rossore Sport Village di Pisa, la consegna del Premio Festina Lente a Martina Batini, campionessa pisana di fioretto, visibilmente emozionata e felice nel ricevere un riconoscimento così importante e prestigioso che celebra il suo valore sportivo proprio nella sua città e nella sua regione.

Il Premio Festina Lente rappresenta un riconoscimento alle personalità che, attraverso il proprio impegno e i risultati raggiunti, contribuiscono a dare prestigio alla Toscana. La scelta di ospitare la cerimonia al San Rossore Sport Village sottolinea il legame tra la struttura pisana e il mondo dello sport, di cui Martina Batini è una delle protagoniste più autorevoli e amate.

“Affrettati lentamente è un motto nel quale mi riconosco profondamente“, ha dichiarato Martina Batini, esprimendo la propria emozione per un premio ricevuto nella sua città e dalla sua Regione, due realtà che, insieme alla famiglia e allo staff, rappresentano punti di riferimento fondamentali nel suo percorso. La campionessa ha ricordato il legame speciale con il San Rossore Sport Village, importante non soltanto per la preparazione atletica, ma anche per il lavoro fisioterapico, che assume un ruolo sempre più determinante nella maturità sportiva. «Il desiderio di ogni atleta è raggiungere i propri sogni, ma è importante ricordare che i risultati ottenuti troppo in fretta rischiano di sgretolarsi. Per questo, affrettarsi lentamente è una buona strada da seguire”.

Alla cerimonia, particolarmente partecipata, sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Matteo Trapani, l’assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, il dottor Giovanni Santarelli, fisioterapista e direttore del San Rossore Sport Village insieme al dottor Simone Casarosa, e Luca Trotta, preparatore atletico di Martina Batini, che segue nella struttura anche altri atleti olimpionici.

A consegnare il riconoscimento è stato Antonio Mazzeo, promotore dell’assegnazione del premio, che ha ricordato come il motto latino Festina lente, legato alla figura di Cosimo I de’ Medici, rappresenti perfettamente il percorso della campionessa pisana. “Abbiamo scelto il San Rossore Sport Village perché è il luogo in cui Martina si allena quotidianamente. Pazienza, impegno e lavoro costante sono i valori che le hanno consentito di raggiungere traguardi importanti“, ha sottolineato Mazzeo, ricordando i successi conquistati nell’ultimo anno, tra cui due medaglie d’oro ai Campionati mondiali ed europei, nelle competizioni individuali e a squadre. Un percorso di continua crescita che porta prestigio a Pisa e alla Toscana sulla scena sportiva internazionale.

Sul valore della continuità e della preparazione si è soffermato anche il dottor Giovanni Santarelli, evidenziando l’importanza di un lavoro fisioterapico costante, attento e paziente, indispensabile soprattutto per gli atleti professionisti e per la loro capacità di mantenere nel tempo prestazioni di alto livello.

Il consigliere regionale Matteo Trapani ha ripercorso i quindici anni di successi sportivi di Martina Batini, sottolineando la straordinaria continuità di una carriera costruita attraverso dedizione e determinazione.

Particolarmente significativo anche l’intervento dell’assessore Frida Scarpa, che ha indicato nella campionessa un esempio per le giovani generazioni. “Martina Batini dimostra come l’impegno, il lavoro e la consapevolezza delle proprie capacità permettano di superare i limiti e raggiungere grandi obiettivi», ha sottolineato l’assessore, ricordando come la campionessa riesca a conciliare una carriera sportiva di altissimo livello con la professione di ingegnere e il ruolo di madre. «Un modello di determinazione e realizzazione personale, che rappresenta un autentico orgoglio per la città di Pisa”.

“Siamo particolarmente orgogliosi e soddisfatti di aver ospitato al San Rossore Sport Village una cerimonia di così alto valore sportivo e istituzionale, promossa dal Consiglio regionale della Toscana per rendere omaggio a un’atleta straordinaria come Martina Batini“, è il messaggio inviato dall’Avvocato Andrea Madonna. “Per noi è un’occasione importante, che conferma la vocazione del nostro centro a essere un punto di riferimento per gli atleti, per gli sportivi e per tutto il mondo dello sport. Un ruolo che si fonda non soltanto sulla qualità delle strutture e dei servizi, ma anche sulla presenza di allenatori, preparatori e professionisti dello sport e della medicina sportiva di altissimo profilo, che contribuiscono quotidianamente alla crescita e alla preparazione degli atleti. È questa sinergia di competenze e professionalità a rappresentare uno dei valori distintivi del San Rossore Sport Village“.

Last modified: Ottobre 25, 2026