Martedì 2 giugno alle 21 il Comune di Vecchiano celebra l’80esimo della Festa della Repubblica al Teatro Olimpia di Vecchiano 

Written by Redazione• 4:54 pm• Vecchiano, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

VECCHIANO – Martedì 2 giugno alle 21 al Teatro Olimpia il Comune di Vecchiano in collaborazione con la Filarmonica Senofonte Prato – Associazione Musicale , la Attiesse Spettacolo e la Associazione Culturale il Gabbiano celebrerà l’80esimo Anniversario della Festa della Repubblica.

Una iniziativa costruita per ricordare, nello specifico, l’impegno delle Madri Costituenti. L’evento è in collaborazione con ANPI Comitato Provinciale di Pisa.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Massimiliano Angori, dell’Assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo e del Presidente di Anpi Provinciale Pisa Bruno Possenti, centrale nella iniziativa saranno le letture “Sebben che siam donne, le straordinarie vite delle Madri Costituenti”, a cura di Massimo Canneti e Mike Ricci, delle Associazioni Attiesse e il Gabbiano.

“Un tributo doveroso alle Madri Costituenti e a tutte le donne che 80 anni fa raggiunsero l’obiettivo del diritto di voto come primo grande regalo della storia repubblicana”, afferma il Sindaco Massimiliano Angori. “Un elemento che nella nostra società odierna assume ancora più valore, anche in chiave di una sempre più piena parità di genere da realizzare. Perché, riprendendo il titolo del noto film di Paola Cortellesi proprio su questo tema, C’è Ancora Domani“, aggiunge il primo cittadino.

“Un compleanno importante per la nostra Repubblica, che sottolinea, in questi tempi di conflitti estremi, la necessità di portare avanti i valori di pace, solidarietà e uguaglianza su cui si basa la nostra Costituzione“, sottolinea l’Assessore Del Zoppo.

Appuntamento martedì 2 giugno alle 21 al Teatro Olimpia di Vecchiano, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Last modified: Maggio 29, 2026