Martedì 16 giugno torna la Luminara sui Lungarni: tutte le informazioni utili

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PISA – Martedì 16 giugno, vigilia del patrono San Ranieri, torna a Pisa la magia dei 100.000 lampanini accesi lungo tutti i due chilometri dei Lungarni. È la festa della Luminara che ogni anno richiama a Pisa migliaia di persone per assistere alla bellezza degli edifici storici illuminati dalle fiammelle a cera in grado di creare un’atmosfera suggestiva e unica.

La novità di quest’anno sono ulteriori nuove biancherie, realizzate appositamente per il Museo delle Navi Antiche e per abbellire ulteriormente i palazzi che si affacciano sui Lungarni.

Giugno Pisano. La Luminara rientra nel programma del Giugno Pisano, organizzato dal Comune di Pisa, che comprende un ricco calendario di appuntamenti, iniziato con la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane il 2 giugno e che avrà i suoi momenti culminanti con la Luminara (lunedì 16 giugno), il Palio di San Ranieri (martedì 17 giugno) e il Gioco del Ponte (sabato 27 giugno). Gli sponsor di questa edizione del “Giugno Pisano” sono Toscana Energia (Main Sponsor), Acque Spa, Geofor, Toscana Aeroporti, Chianti Banca, Pharmanutra, Forti Holding, Port Authority di Pisa.

Il programma della Luminara. Intorno alle ore 15.00 entreranno in attività i circa 200 addetti selezionati appositamente, che affiancheranno il personale del Comune e della ditta incaricata, per iniziare, uno ad uno, l’accensione dei 100mila lumini sui Lungarni, compresi tra il Ponte della Cittadella e il Ponte della Fortezza, fino ad arrivare all’ora dell’imbrunire quando, grazie allo spegnimento dell’illuminazione artificiale pubblica e privata, i Lungarni inizieranno ad immergersi nella magica sera di San Ranieri. Alle ore 23.00, come tradizione, è previsto l’inizio dello spettacolo pirotecnico sui Lungarni, con una serie di spettacolari fuochi d’artificio, per la durata di circa 25 minuti, sparati da 10 piattaforme galleggianti poste sull’Arno tra ponte della Fortezza e ponte Solferino.

Spazio per disabili. Nei pressi dello scalo dei Renaioli è prevista una pedana riservata ai disabili, da circa 15-20 persone, per consentire a tutti di godere a pieno dello spettacolo. L’accesso avverrà sotto la supervisione e controllo di personale addetto. Le macchine munite di apposito contrassegno potranno essere parcheggiate sul Lungarno Fibonacci nel tratto tra ponte della Vittoria e Largo Marinai d’Italia entro le ore 21.00, con uscita obbligatoria a fine evento dal lato del ponte della Vittoria.

Misure per la sicurezza. La serata che ogni anno richiama decine di migliaia di persone ad affollare i Lungarni richiede ingenti misure di sicurezza. È stato predisposto un piano approvato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che prevede il coinvolgimento degli operatori delle Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, operatori sanitari e Protezione Civile e una task force di 140 steward che vigileranno su tutta l’area interessata.

Di seguito, nel dettaglio le misure previste, in collaborazione con Prefettura e Questura di Pisa:

Postazioni sanitarie. Il Piano Sanitario predisposto dal 118 prevede la presenza di 20 ambulanze (messa a disposizione da Croce Rossa Italiana, Misericordia, Pubblica Assistenza) e 14 squadre sanitarie a piedi che, a partire dalle ore 19.00, si sposteranno sui Lungarni, oltre a un posto medico avanzato. Tutte le attività sanitarie saranno coordinate da personale del 118 presente presso il Centro di Coordinamento della Protezione Civile del Comune. I Vigili del Fuoco, presenti nel Centro di Coordinamento hanno previsto il potenziamento del servizio con la dislocazione di ulteriori squadre sul territorio sul territorio e sul fiume in Arno per garantire interventi più rapidi. Uno dei natanti dei VVF avrà a bordo personale sanitario per gestire eventuali criticità.

Primo soccorso. Sono state individuate 4 aree di decongestionamento e primo soccorso, in collegamento con le sale operative: piazza Santa Caterina (Nord 1), piazza Dante (Nord 2), piazza Vittorio (Sud 1), piazza San Paolo a Ripa d’Arno (Sud 2).

Vie di fuga. Dalle ore 18.00 di martedì 16 giugno e fino alle ore 5.00 del giorno successivo, tutte le vie di esodo che si affacciano sui Lungarni, tra il ponte della Cittadella e il ponte della Fortezza e nelle strade limitrofe, dovranno essere mantenute libere da qualsiasi manufatto (sedie, tavoli, ombrelloni, espositori, etc). Fanno eccezione le pedane, i dehors ed i cantieri edili già presenti nelle vie di esodo e regolarmente autorizzati dal Comune di Pisa. Dovranno altresì essere libere tutte le postazioni di ammassamento di veicoli a noleggio (biciclette e monopattini) posizionate nelle medesime vie di esodo; le società di noleggio dei veicoli suddetti debbono adoperarsi perché agli stessi sia impedita la circolazione, oltre che nelle strade consuete, anche nell’intera area dei Lungarni. L’inosservanza di quanto stabilito con la presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro.

Tutte le strade che affacciano sui Lungarni saranno presidiate dal servizio steward e dalle Forze dell’ordine, per mantenerle libere da auto, cicli, scooter, occupazioni suolo pubblico, etc.

Divieto di vendita bevande in vetro e detenzioni materiali esplodenti. È stata predisposta un’apposita ordinanza sindacale che, a partire dalle ore 16.00 di martedì 16 giugno, fino alle ore 05.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 16.00 di mercoledì 17 giugno alla Mezzanotte di giovedì 18, vieta: la vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro o di alluminio; la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, salvo che il consumo avvenga all’interno dei pubblici esercizi o nelle aree di pertinenza di questi; la detenzione di bevande in contenitori di vetro o di alluminio nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico; la detenzione o l’uso di materiali esplodenti, l’utilizzo di fuochi artificiali, razzi, petardi, botti, fumogeni e simili artifici contenenti miscele detonanti, esplodenti, fumogene o irritanti, fatti salvi quelli autorizzati dal Comune di Pisa.

Il divieto sarà valido nelle aree interne delimitate dai seguenti perimetri: Lungarni compresi tra ponte della Cittadella e ponte della Fortezza (compresi i ponti intermedi); zona Nord: via Santa Marta, via Edmondo De Amicis, via Angelo Battelli, via di Pratale, via Lucchese, via Contessa Matilde, via Bonanno Pisano, piazza di Terzanaia; zona Sud: via Porta a Mare, via Cesare Battisti, via Alfredo Catalani, via Mascagni, piazza della Stazione, via Filippo Corridoni, via Carlo Cattaneo, via Giuliano da Sangallo, piazza Don Giovanni Minzoni, Lungarno Fibonacci. Ai trasgressori saranno comminate sanzioni da 100,00 fino a 300,00 euro.

Divieto di utilizzo di impianti di amplificazione o diffusione sonora. Dalle ore 14.00 del 16 giugno fino alle ore 8.00 del giorno 17 giugno nonché dalle ore 14.00 del giorno 17 fino alle ore 8.00 del giorno 18 giugno è inoltre vietato collocare all’esterno degli edifici o sulle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico o sulle sponde del fiume Arno, qualsiasi tipo di impianto di amplificazione o di diffusione sonora, fatti salvi quelli installati e gestiti dal Comune di Pisa. Le aree interessate sono i Lungarni compresi tra ponte della Cittadella e ponte della Fortezza (compresi i ponti intermedi); Zona Nord: piazza Garibaldi, Borgo Stretto, via Curtatone e Montanara, piazza delle Vettovaglie, piazza Sant’Omobono, piazza Dante, piazza dei Cavalieri, piazza Cairoli; Zona Sud: piazza XX Settembre, piazza Gambacorti, Corso Italia, piazza San Sepolcro. Ai trasgressori saranno comminate sanzioni da 100 fino a 300 euro.

Chiusura esercizi commerciali. Per prevenire episodi contrari alla sicurezza pubblica, al decoro e al riposo delle persone, apposita ordinanza fissa alle ore 02.00 del giorno mercoledì 17 giugno la chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, degli esercizi commerciali del settore alimentare o misto, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, presenti all’interno delle aree del centro storico cittadino.

Sicurezza sulle spallette dei Lungarni. Si ricorda che il vigente regolamento di Polizia Urbana prevede, all’art. 5, comma 1, lett. g), “[è vietato] lungo il fiume Arno sdraiarsi o camminare sulle spallette dell’Arno o scendere sulle pigne dei ponti; scendere, camminare e sostare sui camminamenti sospesi sottostanti le spallette”.

Ponte di Mezzo e ponte Solferino aperti ai pedoni. Il Ponte di Mezzo e il ponte Solferino rimarranno aperti per tutta la sera al passaggio pedonale. Saranno riservate, e quindi interdette al transito, solo le due corsie laterali dei marciapiedi, per evitare pressione sulle spallette e consentire l’agevole intervento di personale di servizio e sanitario. Tenuto conto del grande afflusso di persone si raccomanda, al termine dello spettacolo pirotecnico, di prestare massima attenzione nel momento del deflusso e attendere un tempo adeguato per evitare situazioni di eccessivo affollamento, soprattutto sul Ponte di Mezzo e aree limitrofe.

Pulizia durante e dopo la Luminara. Durante la sera, dalle ore 20.00 alle 02.00, quattro squadre di operatori Geofor batteranno il centro per pulire le strade interessate dalla manifestazione. Dalle 04.00 di mattina entreranno in azione gli operai di Geofor per la pulizia del centro e dei Lungarni, con l’ausilio di spazzatrici e idropulitrici per lavare e sanificare le vie del centro. Dal pomeriggio del giorno successivo nuovo turno per pulire i Lungarni dai lumini rimasti dopo lo smontaggio delle biancherie.

Bagni pubblici. Nell’area interessata alla manifestazione saranno dislocati 24 bagni chimici, cinque dei quali accessibili ai diversamente abili. Inoltre saranno aperti fino alle ore 02.00 i bagni pubblici in piazza XX Settembre e in piazza Sant’Omobono, con il potenziamento del personale addetto.

Interdizione alla navigazione su fiume Arno. È previsto il divieto di navigazione sul fiume Arno a partire dalle ore 07.00 del 15 giugno fino alle ore 07.00 del 17 giugno nel tratto tra il ponte della Cittadella e il ponte della Vittoria.

Modifiche alla circolazione. Dalle ore 12.00 di martedì 16 giugno e fino al termine delle esigenze organizzative e di sicurezza sarà vietata la circolazione su Ponte di Mezzo, Ponte della Fortezza e Ponte della Cittadella, con conseguenti modifiche alla viabilità nelle aree limitrofe.

Le limitazioni al traffico interesseranno inoltre i lungarni coinvolti dalla manifestazione. In particolare saranno chiusi al transito Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Lungarno Simonelli, Lungarno Buozzi, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Lungarno Sonnino e Lungarno Fibonacci, con chiusura degli accessi provenienti dalle strade e dai vicoli che si immettono sul percorso della manifestazione.

I provvedimenti riguarderanno anche alcune delle principali strade e piazze del centro storico. I divieti di transito interesseranno piazza Mazzini, piazza Garibaldi, piazza Cairoli, piazza San Sepolcro, piazza Carrara, piazza Solferino, piazza di Terzanaia, piazza San Paolo a Ripa d’Arno, Corso Italia, via Cavour, via Santa Maria, via Santa Bibbiana, via Curtatone e Montanara, via Romiti, via Bovio, via Toselli, via Sant’Antonio e via di Porta a Mare.

Per consentire la mobilità dei residenti e dei veicoli autorizzati saranno inoltre introdotte modifiche temporanee alla viabilità nelle aree interessate dai provvedimenti, con inversioni di senso di marcia, obblighi di svolta, sensi unici alternati e percorsi dedicati. Tra le principali misure previste figurano l’inversione del senso di marcia di alcune strade del centro storico, la temporanea soppressione di corsie preferenziali e aree pedonali e l’istituzione di percorsi riservati per consentire l’accesso e l’uscita dei residenti dalle zone interessate dalle chiusure.

È inoltre prevista la temporanea soppressione dell’area pedonale di piazza Dante, dalle ore 12.00 del 16 giugno alle ore 7.00 del 17 giugno, per consentire l’accesso e l’uscita dei veicoli diretti verso l’area di piazza Carrara, piazzetta San Giorgio, via La Pergola e via Collegio Ricci, con uscita obbligatoria da via Galvani.

Modifiche alla sosta. Per quanto riguarda la sosta, dalle ore 12.00 di martedì 16 giugno entreranno in vigore divieti con rimozione coatta nelle principali strade e piazze del centro cittadino interessate dai percorsi di accesso e di esodo del pubblico. I provvedimenti interesseranno in particolare via Santa Maria, piazza Garibaldi, piazza del Pozzetto, Borgo Stretto, via Oberdan, piazza Cairoli, via Cavour, piazza Mazzini, piazza XX Settembre, via di Banchi, Corso Italia, piazza Saffi e piazza San Sepolcro. Nelle aree individuate come vie di esodo sarà inoltre vietata la sosta di velocipedi e monopattini nelle rastrelliere dedicate.

Divieti di sosta saranno istituiti anche nelle aree prossime ai ponti e agli spazi destinati agli allestimenti della manifestazione. I provvedimenti interesseranno piazza Caduti di Cefalonia, in prossimità di Ponte della Vittoria, oltre a piazza dei Cavalieri, piazza Solferino e largo del Parlascio, dove saranno collocate strutture di vendita e servizi connessi all’evento.

Sui principali lungarni cittadini sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 12.00 di martedì 16 giugno fino alle ore 14.00 di mercoledì 17 giugno 2026. Il provvedimento interesserà Lungarno Simonelli, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo e Lungarno Buozzi sul lato nord dell’Arno, nonché Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Lungarno Sonnino e Lungarno Fibonacci sul lato sud.

Ulteriori divieti di sosta saranno attivati per consentire il posizionamento dei posteggi commerciali legati alla Luminara, al Palio e alla Fiera di San Ranieri. In particolare, dalle ore 13.00 del 16 giugno alle ore 24.00 del 17 giugno sarà vietata la sosta nel braccetto di accesso a piazza Carrara da Lungarno Pacinotti fino al civico 15. Dalle ore 05.00 alle ore 22.00 di mercoledì 17 giugno saranno inoltre interessate da divieto di sosta con rimozione coatta piazza Buonamici, piazza Saffi sul lato di Lungarno Sonnino e Lungarno Fibonacci sul lato opposto dell’ingresso principale al Giardino Scotto.

Spegnimento varchi elettronici. Viene inoltre disposto lo spegnimento temporaneo di varchi elettronici dalle ore 12.00 del 16 giugno alle ore 02.00 del 17 giugno su via Rustichello, via Santa Bibbiana, via Curtatone e Montanara e lo spegnimento temporaneo dei pannelli elettronici su Lungarno Galilei e Lungarno Pacinotti dalle ore 22.00 del 16 giugno alle ore 2.00 del 17 giugno. Infine lo spegnimento temporaneo di tutte le lanterne semaforiche sul Ponte di Mezzo dalle ore 12.00 del 16 giugno alle ore 07.00 del giorno successivo.

Come raggiungere i Lungarni. Per raggiungere il centro si potranno utilizzare i parcheggi scambiatori di via Pietrasantina (500 posti), di Esselunga e i parcheggi su via Matteucci fino all’altezza di Palazzo dei Congressi. Si può anche parcheggiare in via Paparelli (800 posti) da dove per raggiungere il centro bastano pochi minuti a piedi. Il ponte della Cittadella rimarrà aperto per l’intera durata della manifestazione.

Treno speciale. Trenitalia ha organizzato, come gli anni scorsi, un treno speciale per il ritorno, con destinazione Firenze Santa Maria Novella. Il treno n. 94520 partirà alle ore 01.00 da Pisa Centrale con fermate a Cascina (1.10), Pontedera-Casciana Terme Lari (1.16), San Romano-Montopoli Santa Croce (1.25), San Miniato-Fucecchio (1.31), Empoli (1.38), Montelupo-Capraia (1.44), Lastra a Signa (1.51), Le Piagge (1.58), Firenze Rifredi (2.06), arrivo a Firenze SMN alle 2.13.

Last modified: Giugno 15, 2026