Written by Redazione• 1:41 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Otto artiste espongono nell’ex chiesa di Sant’Antonio in Qualquonia. La collettiva, ispirata alla storia delle sorelle Mirabal, prosegue fino all’8 dicembre.

PISA– È stata inaugurata mercoledì 25 novembre, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la mostra collettiva «Mariposas». L’esposizione, promossa dal Comune di Pisa e curata dal Comitato Arte Donna, è ospitata nell’ex chiesa di Sant’Antonio in Qualquonia, in via della Qualquonia. All’apertura sono intervenute la consigliera comunale Rachele Compare e Gilda Cefariello Grosso, in rappresentanza del Comitato.

La mostra riunisce i dipinti di Maria Pia Gerbi, Antonietta Capecchi, Ne Niki (Huguette Accossano), Paola Tombini e Monica Bartalini, le sculture in ceramica di Gabriella Gaudino, le opere tessili di Gilda Cefariello Grosso e le fotografie di Simona Savarelli.

Il titolo, che in spagnolo significa «farfalle», richiama Patria, Minerva e María Teresa Mirabal, le tre sorelle dominicane che si opposero alla dittatura di Rafael Trujillo e furono assassinate il 25 novembre 1960. Conosciute come Las Mariposas, sono diventate un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Gli orari ordinari di visita sono dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. La mostra resterà chiusa il 1° e il 2 dicembre. Il Comune indica martedì 8 dicembre come data conclusiva. L’orario di apertura di quel giorno è da confermare.

Last modified: Novembre 25, 2026