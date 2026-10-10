Marina di Pisa, intitolato a Paolo Mancini un tratto della ciclopista del Trammino

Written by Redazione• 12:36 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Si è svolta sabato 10 ottobre, l’intitolazione di un tratto della ciclopista del Trammino a Paolo Mancini, già vicepresidente vicario del Consiglio comunale e presidente della Circoscrizione 1.

La cerimonia si è tenuta in corrispondenza di via Barbolani, mentre il percorso intitolato si estende da via della Foce, all’incrocio con via Giovanni da Verrazzano, fino alla vecchia stazione del Trammino, nei pressi di via Cagliaritana. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore alla toponomastica Amanuel Sikera, amici e familiari di Paolo Mancini tra cui la sorella Virginia, oggi assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa. La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale per ricordare un marinese doc, che ha dedicato molti anni della propria vita all’attività amministrativa, alla vita associativa del litorale pisano e al sostegno del Pisa Sporting Club.

«Con questa intitolazione – dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti – vogliamo rendere omaggio a Paolo Mancini, una persona che ha dedicato gran parte della propria vita all’impegno politico, istituzionale, associativo e sportivo, mantenendo sempre un legame profondo con Marina di Pisa e con tutto il nostro litorale. Paolo è stato un punto di riferimento per la comunità, un amministratore apprezzato per la passione, la disponibilità e il rispetto delle istituzioni, capace di farsi stimare anche da chi aveva idee politiche diverse dalle sue. Ha interpretato il proprio ruolo nelle istituzioni con serietà e senso di responsabilità, senza mai perdere il contatto con le persone e con le esigenze del territorio. Il suo impegno non si è limitato alla politica, ma ha interessato anche il mondo dell’associazionismo, dello sport e della solidarietà, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni e alla sua Marina. È stato inoltre un grande tifoso del Pisa, contribuendo in prima persona alla rinascita della società nerazzurra in uno dei momenti più difficili della sua storia. Intitolargli un tratto della ciclopista del Trammino, proprio nei luoghi in cui è nato e cresciuto, significa mantenere viva la memoria di una persona che ha lasciato un segno nella nostra comunità e trasmettere alle nuove generazioni il valore del suo impegno».

«L’intitolazione a Paolo Mancini – dichiara l’assessore alla toponomastica Amanuel Sikera – rappresenta un riconoscimento a una figura profondamente legata alla storia recente di Marina di Pisa e del suo tessuto sociale. Attraverso questo tipo di intitolazioni l’Amministrazione comunale vuole conservare e valorizzare la memoria di persone che, con il proprio impegno, hanno contribuito alla vita della città. La scelta di questo tratto della ciclopista del Trammino non è casuale: si trova nel cuore del territorio al quale Mancini ha dedicato tanti anni della propria attività, tra istituzioni, associazionismo e sport. Un luogo frequentato quotidianamente da cittadini e visitatori che, da oggi, porterà il suo nome e continuerà a ricordarne il contributo alla comunità».

Nato a Pisa l’11 ottobre 1951 e scomparso il 24 agosto 2013, Paolo Mancini era profondamente legato a Marina di Pisa, dove aveva sempre vissuto e dove rappresentava un punto di riferimento per la comunità. Perito industriale, libero professionista e titolare di una piccola azienda di installazione di impianti, aveva affiancato all’attività lavorativa un lungo percorso di impegno politico e amministrativo nelle file del centrodestra pisano. Consigliere di Circoscrizione dal 1994, aveva ricoperto la carica di presidente della Circoscrizione 1 dal 2001 al 2003, entrando successivamente in Consiglio comunale, dove aveva svolto anche il ruolo di vicepresidente vicario fino al 2013. Nel corso della sua esperienza istituzionale si era distinto per il senso di responsabilità, la correttezza e la capacità di mantenere rapporti di stima e rispetto anche con gli esponenti delle forze politiche avversarie, proseguendo il proprio impegno amministrativo nonostante la malattia che lo aveva colpito negli ultimi anni.

Particolarmente attento alle esigenze del litorale pisano, Mancini aveva promosso iniziative legate alla valorizzazione del territorio e alla conservazione della memoria storica. Tra queste, l’installazione a Marina di Pisa, in via Milazzo, del cippo commemorativo dedicato alle vittime istriane, fiumane e dalmate e la realizzazione a Tirrenia della lapide in ricordo dei caduti di Nassiriya. Altrettanto significativo il suo contributo alla vita associativa e sportiva: per molti anni era stato presidente della Polisportiva Garzella di Marina di Pisa, società impegnata nella promozione del calcio tra bambini e ragazzi, oltre a essere stato consigliere della Pubblica Assistenza del Litorale Pisano, dirigente dell’associazione A.C.A.I. di Pisa, socio del circolo Acli Don Bosco di Marina di Pisa e dell’Associazione Marinai d’Italia.

Un capitolo importante della sua vita era rappresentato dal rapporto con il Pisa Sporting Club, di cui era un grande tifoso e sostenitore. Nel 2009, dopo il fallimento della società nerazzurra, Mancini aveva avuto un ruolo determinante tra coloro che si impegnarono per consentire la ripartenza del calcio pisano, contribuendo attivamente al percorso che portò alla rifondazione del club con la nascita dell’A.C. Pisa 1909. Un impegno che andava oltre la passione sportiva e che testimoniava il suo attaccamento alla squadra e alla città, in un momento particolarmente difficile per il calcio pisano. Il suo nome rimane così legato non soltanto alla vita amministrativa e associativa del litorale, ma anche a una delle pagine più significative della storia recente del Pisa.

Last modified: Ottobre 10, 2026