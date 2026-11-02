Marina di Pisa, al via l’asfaltatura di via Barbolani: senso unico alternato fino al 6 novembre

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Intervento da circa 150mila euro su 4.200 metri quadrati di strada. Il cantiere interessa il tratto tra la rotatoria e via Maiorca, incrocio compreso

MARINA DI PISA- Sono iniziati lunedì 2 novembre i lavori di asfaltatura di via Barbolani a Marina di Pisa, nel tratto rettilineo compreso tra la rotatoria e via Maiorca, incluso l’incrocio. L’intervento, coordinato da Pisamo nell’ambito del programma comunale di manutenzione stradale, prevede il rifacimento del manto di usura su circa 4.200 metri quadrati, per un investimento di circa 150mila euro.

Per consentire i lavori è stato istituito il senso unico alternato nel tratto interessato dal cantiere, dalle 7.30 del 2 novembre fino alle 17.30 di venerdì 6 novembre.

Il sindaco Michele Conti e l’assessora ai Lavori pubblici Virginia Mancini hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’avvio dell’intervento.

«Via Barbolani è una strada centrale per Marina di Pisa, utilizzata quotidianamente dai residenti e da chi raggiunge il mare», sottolinea Conti. «Intervenire su questa arteria significa migliorare le condizioni della viabilità e la sicurezza di un collegamento importante». Il sindaco richiama la continuità del programma di manutenzione, che coinvolge sia la città sia il Litorale, anche attraverso il confronto con gli abitanti.

Mancini evidenzia la scelta di mantenere percorribile la strada durante il cantiere: «Abbiamo organizzato i lavori prevedendo il senso unico alternato, così da garantire la circolazione ed evitare la chiusura completa».

L’asfaltatura si aggiunge agli interventi realizzati nelle ultime settimane in via Ciurini, via Daiberto e via Crosio, dove sono stati sistemati marciapiedi e pavimentazioni stradali.

Proseguono inoltre i lavori al parcheggio di piazza Viviani: concluso il rifacimento della pavimentazione, sono in corso la sistemazione del verde e la messa a dimora di nuove alberature.

Last modified: Novembre 2, 2026