Marina di Pisa, 91mila euro per restaurare l’ex telefono pubblico di via Minorca

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Lavori al via a metà novembre, con una durata prevista di 160 giorni. Saranno recuperati facciate, infissi e decorazioni originali del piccolo edificio storico

MARINA DI PISA – Nuova vita per l’ex telefono pubblico di via Minorca, a Marina di Pisa. Il Comune ha affidato il restauro conservativo del manufatto dei primi del Novecento, con un investimento complessivo di 91mila euro. Il cantiere partirà a metà novembre e avrà una durata prevista di 160 giorni.

L’intervento interesserà soprattutto le superfici esterne, deteriorate dall’azione della salsedine. Sono previsti il risanamento degli intonaci, la stuccatura delle fessure, la sostituzione delle persiane in legno e la revisione degli infissi interni. Saranno recuperati anche gli elementi metallici, comprese le decorazioni in ferro battuto sopra gli ingressi.

Le facciate verranno ritinteggiate a calce, conservando i colori esistenti. Gli interni risultano complessivamente in buono stato, mentre la copertura non presenta particolari criticità, salvo ulteriori verifiche.

«L’ex telefono pubblico di via Minorca è un elemento caratteristico di Marina di Pisa, legato allo sviluppo della località balneare nei primi anni del Novecento», dichiara l’assessora ai Lavori pubblici Virginia Mancini. «L’obiettivo è restituire a questo edificio le sue caratteristiche originarie, attraverso un intervento rispettoso del suo valore architettonico e del contesto urbano».

La futura destinazione sarà valutata dopo il restauro, con l’intento di individuare una funzione utile alla cittadinanza.

Situato tra via Minorca, via Moriconi e via Duodo Duodi, l’edificio risale indicativamente al 1906 e presenta elementi dello stile eclettico-liberty. Successivamente adibito a postazione telefonica pubblica, testimonia la crescita dei servizi per residenti e villeggianti durante lo sviluppo turistico di Marina. Il fabbricato e il giardino sono sottoposti a tutela per il loro valore storico e culturale.

Last modified: Ottobre 27, 2026