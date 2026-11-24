Written by Redazione• 4:23 pm• Marina di Pisa, Pisa, Politica

Acqua e ghiaia sono tornate sul lungomare. L’assessora ai Lavori pubblici sollecita il cronoprogramma delle opere di difesa costiera e segnala criticità anche nelle celle 1 e 5.

MARINA DI PISA– Dopo le mareggiate dei giorni scorsi, che hanno nuovamente portato acqua e sassi sul lungomare, l’assessora ai Lavori pubblici del Comune di Pisa Virginia Mancini chiede alla Regione Toscana di indicare quando partiranno i lavori per completare la difesa costiera della Cella 4. «Sulla Cella 4 di Marina di Pisa non c’è più tempo da perdere», ha dichiarato.

Mancini ricorda che a luglio il presidente della Regione Eugenio Giani aveva annunciato uno stanziamento di oltre 7 milioni di euro, indicando il 2027 per la realizzazione dei lavori. Secondo l’assessora, al 24 novembre l’intervento deve ancora andare a gara e il Comune chiede di conoscere le tappe previste fino all’apertura del cantiere. Le ultime mareggiate, aggiunge, hanno aggravato le criticità anche nelle celle 1 e 5.

Sul fronte della manutenzione, Mancini ha ricordato gli interventi del Comune sulle spiagge e sulle scogliere, cofinanziati al 50% dalla Regione. Da gennaio a ottobre 2026, per la sola rimozione di sabbia e ghiaia dal lungomare, il Comune ha speso circa 19mila euro tra personale e mezzi.

L’assessora ha chiesto a Giani di dare seguito all’impegno annunciato a luglio e di rendere noto il calendario delle opere. Secondo Mancini, il completamento delle difese della Cella 4 richiede un intervento strutturale di competenza regionale.

Last modified: Novembre 24, 2026