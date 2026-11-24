Written by Redazione• 3:14 pm• Marina di Pisa, Pisa, Politica

Il Circolo del Litorale sollecita un programma con opere, tempi e finanziamenti definiti. Chiesto anche un bilancio delle spese sostenute dal Comune dopo le mareggiate.

MARINA DI PISA– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Circolo FdI.

Dopo le ultime mareggiate, il Circolo del Litorale di Fratelli d’Italia chiede alla Regione Toscana un piano complessivo per proteggere l’abitato. Secondo il circolo, l’acqua marina è tornata a raggiungere le strade, superando in alcuni punti le difese costiere. Il gruppo richiama l’allerta arancione del 20 novembre e riferisce di raffiche fino a 85 chilometri orari.

Il circolo giudica insufficienti gli interventi eseguiti finora e chiede alla Regione di indicare quali opere intenda realizzare, con quali risorse e in quali tempi. Tra le soluzioni da valutare sulla base di studi aggiornati propone il ripristino e il potenziamento delle scogliere e l’eventuale impiego di strutture prefabbricate come i tetrapodi.

Un altro punto riguarda la cella 4, dove, secondo FdI, la ghiaia continua a finire sulla strada dopo le mareggiate. Il circolo chiede al Comune di quantificare le spese sostenute negli anni per gli interventi, compresi quelli sulle piazze, e di chiedere alla Regione il rimborso delle somme documentate.

Last modified: Novembre 24, 2026