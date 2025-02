Marco Van Basten operato alla caviglia alla Casa di Cura San Rossore: intervento di successo con il Prof. Niek Van Dijk

Written by admin• 5:35 pm• Attualità, Pisa

PISA – Marco Van Basten, il grande campione di calcio, è stato operato alla caviglia destra presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa. L’intervento è stato eseguito dal rinomato specialista olandese Niek Van Dijk, esperto mondiale in chirurgia del piede e della caviglia, con l’assistenza della dott.ssa Giulia Favilli.

L’operazione ha mirato a migliorare la mobilità dell’articolazione e a trattare il dolore cronico dovuto a una lunga condizione traumatica. Van Basten ha sofferto per anni della fragilità di questa parte del corpo, come racconta nella sua autobiografia “Marco Van Basten. Fragile”.

Il celebre calciatore ha scelto di affidarsi a Niek Van Dijk, suo ortopedico di fiducia, uno dei massimi esperti in artroscopia e chirurgia della caviglia. A poche ore dall’intervento, Van Basten ha rilasciato una dichiarazione, esprimendo gratitudine al prof. Van Dijk e parlando ai suoi tifosi con il caratteristico garbo che lo ha sempre contraddistinto: “Oggi sto bene, non sento tanto dolore. Ho parlato con il dottore e ha detto che è andato tutto molto bene. Non è stata un’operazione pesante. Ho scelto la Casa di Cura San Rossore grazie al prof. Van Dijk, il mio ortopedico di fiducia, che mi ha consigliato questa struttura, dove tutto è molto organizzato. Ho dovuto rioperarmi perché la caviglia mi faceva molto male. Mi avevano fissato la caviglia nel 1996, poi il prof. Van Dijk mi ha operato nel 1998 e nel 2010 mi aveva pulito la caviglia, dandomi più mobilità. Faccio sempre un po’ di sport, ma bisogna fare attenzione a non esagerare, bisogna sapere fino a che punto spingere il proprio corpo, altrimenti si finisce come me…“. Con questo consiglio, Van Basten ha salutato Pisa per tornare in Olanda.

Il prof. Van Dijk, subito dopo l’intervento, ha dichiarato: “La capacità di movimento della caviglia e del piede di Marco Van Basten era sempre più limitata e dolorosa. L’intervento si è reso necessario per aumentare il movimento dell’articolazione e ridurre il dolore. L’artrolisi eseguita ha incluso la rimozione di speroni e frammenti. L’intervento è andato molto bene, tanto che il paziente è stato dimesso prima del previsto. Prevedo un recupero completo in sei settimane”.

Il prof. Van Dijk è noto per aver rivoluzionato l’approccio chirurgico alla caviglia e al piede e collabora esclusivamente con la Casa di Cura San Rossore in Italia. Ha operato numerosi campioni, tra cui Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Juan Carlos Navarro, Keylor Navas, Ruud van Nistelrooy, Pepe, Marcelo Vieira, David Luiz e molti altri atleti con problemi alla caviglia. Van Dijk ha ricoperto ruoli di rilievo in importanti organizzazioni internazionali di traumatologia sportiva e chirurgia della caviglia ed è consultato da squadre di Champions League come Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United, Arsenal, Milan, Juventus, AS Roma, FC Barcelona, FC Porto, SL Benfica e AJAX.

La Casa di Cura San Rossore, confermandosi come un centro d’eccellenza, continua a rappresentare, dal 1960, un autorevole punto di riferimento nel campo della medicina e chirurgia polispecialistica.

