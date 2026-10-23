Marco Baroni: “Pisa squadra cresciuta e solida. Ho grande rispetto per le loro individualità”

Written by Redazione• 4:55 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico dell’Hellas Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Pisa in programma allo stadio “Bentegodi” domenica 25 Ottobre. Di seguito le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale “Calcio Hellas”.

di Maurizio Ficeli

Sul Pisa: “E’ cresciuto ed è una squadra solida. Ho grande rispetto per le loro individualità, ma io guardo in casa mia. Quello che stiamo facendo non basta e la squadra si sta creando un’identità. La statistica dei tiri subiti e i gol è anomala, quindi serve trovare quell’attenzione per fare in modo che gli episodi si spostino dalla nostra parte. La partita è una verifica importante. Tre gare in una settimana? Devono essere uno stimolo, si giocherà di più e ci si allenerà. Io però penso una gara alla volta e quindi al Pisa“

La preparazione settimanale: “Ci sono degli aspetti come il punteggio e il risultato, ma contro il Catanzaro ho visto tante cose su cui fondare certezze. Purtroppo ci sono episodi clamorosi e quindi quello che facciamo non è sufficiente, perciò dobbiamo fare quel pezzettino in più. La squadra lavora con entusiasmo e questo dà fiducia a me lo staff“

Situazione infortuni: “Questa settimana Dawidowicz è stato fermo per un paio di giorni, uno stop precauzionale per un adduttore affaticato. Anche Suslov si è fermato due giorni ma oggi è tornato. Sta bene e ha recuperato dal problema accusato con la Nazionale. Ci tiene alla società, alla città e a chi l’ha portato qui e ora sta riportando la testa qui dopo normali situazioni di mercato. Può tornare il miglior Tomas, con gol e assist come l’avevo lasciato. Frese sta crescendo, così come Ekuban, che è un calciatore pronto e che sta bene, anche se non ha novanta minuti. Gli altri, come Bradaric e Serdar, stanno proseguendo il recupero“.

Sfortuna e cinismo: “Non mi piace parlare del caso. Non deve diventare una psicosi, la squadra sta lavorando su situazioni individuali, come l’espulsione evitabile su due tocchi di mano, e sta crescendo molto. Non dobbiamo perdere fiducia, perché se c’è fiducia, le occasioni creano la possibilità di fare gol. Serve lavorare sulla rifinitura, ma questo è un percorso. Continuando a creare, la squadra troverà la lucidità per finalizzare meglio. Livramento ha fatto due assist importanti, ma ha bisogno di una condizione fisica top. Sono molto fiducioso perché è un ragazzo con un’energia visibile a tutti. Dobbiamo continuare su questa strada, sono convinto che ci sono giocatori che troveranno il gol. Mosquera invece riceve tanti palloni e siamo contenti per lui. Gli stessi palloni devono arrivare a mezzali ed esterni“

La questione del portiere Leali: “Le due panchine di fila non sono una bocciatura per Leali. Ci siamo confrontati, è chiaro che lui non è contento, ma stiamo facendo un percorso da cui può solo beneficiare. Si tratta di un’opportunità per crescere. Per fare un campionato importante l’ordinario non è abbastanza e io e lo staff stiamo lavorando per lo straordinario. È questo ciò che dico sempre ai ragazzi“.

Sul pubblico scaligero: “L’affetto dei tifosi è straordinario e deve essere una leva in più per noi. Con il Catanzaro abbiamo fatto una prima frazione su livelli altissimi, ma dobbiamo migliorare sulla distribuzione dell’intensità della partita. Il nostro pubblico se lo merita, il dispiacere poi è comprensibile. Dobbiamo fare di tutto per riportare risultati“.

Lo spogliatoio: “Il leader dello spogliatoio deve essere l’identità di gioco. Ci sono giocatori che non parlano molto ma che, attraverso la postura e lo sguardo in campo, diventano leader silenziosi. E la squadra li riconosce. Ripeto: serve la ricerca di identità forte“.

Last modified: Ottobre 23, 2026