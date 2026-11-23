Written by Redazione• 3:56 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

Domenica 20 dicembre si parte alle 9 da piazza Manin e si taglia il traguardo ai piedi della Torre. Già oltre 4.300 iscritti, secondo gli organizzatori.

PISA- La Maratona di Pisa e La Pisanina Mezza Maratona tornano domenica 20 dicembre con percorsi rinnovati, più lineari e interamente chiusi al traffico. Per la 27ª edizione entrambe le gare partiranno alle 9 da piazza Manin e si concluderanno in piazza dei Miracoli.

Dopo il passaggio sui lungarni e a Porta a Mare, i partecipanti alla mezza maratona entreranno nel Parco di San Rossore, con giro di boa nella zona di Cascine Nuove. Chi corre la 42 km proseguirà fino al porto di Marina di Pisa prima di attraversare il parco e rientrare in città. Il nuovo tracciato valorizza anche il ponte ciclopedonale di San Piero.

Alle 8.30 partirà la Christmas Run, una corsa e camminata di 7 km con un massimo di 700 pettorali. Da venerdì 18 dicembre sarà allestito in via Cammeo l’Expo Village, dove saranno presentate al pubblico la maglia e la medaglia dell’edizione 2026, ispirate a Galileo Galilei.

Secondo Max Rovatti di TriO Events, gli iscritti hanno già superato quota 4.300, oltre il dato finale del 2025. Il 47% proviene dall’estero e sono rappresentati 116 Paesi. L’obiettivo degli organizzatori è arrivare a 6.000 partecipanti.

Le iscrizioni sono aperte fino al 14 dicembre, salvo esaurimento anticipato dei pettorali. Informazioni e iscrizioni

Last modified: Novembre 23, 2026