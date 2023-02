Manutenzione e riqualificazioni procedono nelle aree a verde e parchi gioco cittadini

Scritto da admin• 3:20 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Sono 14, fra i 55 parchi ed aree verdi attrezzate nel Comune di Pisa – adibite a giochi per bambini ed aree fitness per adulti – che hanno usufruito nel corso del 2022 (suddivise in 10 e 4 rispettivamente) di interventi di riqualificazione costituiti da 24 attrezzature ludiche, 18 attrezzi fitness nuovi e la manutenzione di altri già esistenti.

di Giovanni Manenti

Attività che ha abbracciato i vari quartieri cittadini, dal CEP a Porta a Lucca, da Porta a Mare a Putignano e sino a Marina di Pisa, nel mentre le aree fitness interessate sono state quelle di via Vecellio al CEP, via Malatesta a Riglione, viale delle Piagge e viale del Tirreno a Tirrenia, ed illustrata agli Organi di Informazione attraverso un’apposita conferenza stampa svoltasi questa mattina presso l’area giochi di via Lavaggi a Putignano, alla presenza del Sindaco Michele Conti e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa.

In merito a questa tipologia di attività, il Sindaco Michele Conti così si è espresso: “L’esempio della riqualificazione di questa area a verde nel quartiere di Putignano ribadisce quello che è il metodo di lavoro della nostra Amministrazione che non trascura le opere di manutenzione degli spazi già esistenti in quanto crediamo che i cittadini che ne usufruiscono a cadenza giornaliera, sia anziani che bambini – con questi ultimi ad avere dei giochi a loro disposizione – ne abbiano il sacrosanto diritto, qui come negli altri quartieri che sono stati interessati da analoghi interventi, il che rappresenta altresì un sistema che favorisce la socializzazione potendo determinare incontri fra i residenti in un momento, come quello che stiamo vivendo, che è ben diverso rispetto al passato”.

Altrettanto soddisfatto dei lavori svolti è l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, che così commenta: “Quella di Putignano non è altro che una delle 14 Aree Giochi che sono state riqualificate con l’installazione totale di 24 attrezzature ludiche per una spesa complessiva di 310mila €uro, a rappresentare l’attenzione che vogliano mettere, come facciamo anche nei giardini delle Scuole ed in altre situazioni simili, nei confronti anche dei nostri più piccoli concittadini, in particolare per quanto concerne la durabilità e la sicurezza dei materiali utilizzati, così che quest’oggi rappresenta l’occasione per fare il resoconto sul lavoro svolto in questi 5 anni anche su questo comparto che si aggiunge ai grandi interventi sui parchi che vedono, giova ricordare, una manutenzione annua per oltre 2milioni di euro“.

“Quanto oggetto del tema odierno“, conclude Latreofa, “rappresenta altresì la grande attenzione posta verso le aree verdi, dato che a breve partiranno anche i lavori del grande parco di via Pungilupo per oltre 5milioni di €uro che il Comune di Pisa si è aggiudicato nell’ambito del progetto PINQUA, così come è in via definizione il “Parco Europa” a Cisanello al pari di quello in centro città fra via Nino Bixio e via Battisti, senza dimenticare l’arredo e le opere di corredo che rappresentano anch’esse un elemento importante, ed infine mi preme sottolineare come ci siamo aggiudicati anche un ulteriore bando di “Sport e Salute” che consentirà la realizzazione, nella zona di Pisanova-Isola Verde, di ulteriori attrezzature principalmente adatte al fitness per adulti“.

Last modified: Febbraio 17, 2023