Manga, suoni e danza: Kenji Shinohe porta il Giappone pop al Teatro Nuovo

Written by Redazione• 11:09 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Venerdì 20 novembre alle 21 “Action Briquette Z – Manga Beat & Dance”: un assolo tra movimento, musica e immagini, consigliato dagli 11 anni.

PISA- Le esplosioni dei manga, i versi dei personaggi e i suoni dei cartoni animati diventano una partitura da interpretare con il corpo. Venerdì 20 novembre alle 21, al Teatro Nuovo di Pisa, arriva “Action Briquette Z – Manga Beat & Dance”, spettacolo di teatro-danza ideato, coreografato e interpretato da Kenji Shinohe.

Nell’assolo, il danzatore dialoga con sintetizzatore, voce, loop station e immagini, trasformando onomatopee, colpi, suoni d’azione e frasi nonsense in un racconto fisico e sonoro, giocoso e ironico.

Alla ricerca sul movimento, Shinohe affianca un immaginario personale fatto di manga, anime e ricordi d’infanzia. Lo spettacolo nasce anche dallo spaesamento provato all’arrivo in Europa, scoprendo quanto quegli elementi della propria quotidianità fossero diventati oggetti di culto per un pubblico appassionato.

Da questa distanza prende forma una riflessione sul modo in cui le culture si osservano e si interpretano: ciò che per qualcuno è familiare può apparire esotico agli occhi di un altro. Il Giappone raccontato da Shinohe passa così attraverso giochi, fumetti, suoni e immagini, mettendo in discussione gli stereotipi.

Lo spettacolo è rivolto a un pubblico dagli 11 anni, con una proposta capace di coinvolgere anche gli adulti.

Il Teatro Nuovo si trova in piazza della Stazione 16. I biglietti costano 16 euro l’intero, 14 euro per i convenzionati, 13 euro per il personale scolastico e i dipendenti dell’Università di Pisa, 10 euro per studenti e universitari. Per le persone con disabilità il biglietto è di 14 euro, con ingresso gratuito per l’accompagnatore.

La biglietteria è aperta martedì dalle 10 alle 13, giovedì dalle 16 alle 19 e da un’ora prima dello spettacolo. Acquisti online tramite la pagina Ciaotickets del teatro.

Last modified: Novembre 16, 2026