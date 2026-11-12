Maltempo a Vecchiano. Evacuati i residenti della Golena del fiume Serchio. Aperto il COC. Il Comune ha messo a disposizione gli spazi dell’ASBUC a Migliarino

Written by Redazione• 6:13 pm• Vecchiano, Attualità, Attualità, Cronaca, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

VECCHIANO – Il nuovo bollettino meteo estende l’allerta meteo arancione a tutta la giornata di venerdì, sia per il rischio idraulico del reticolo principale sia per quello del reticolo minore.

Per questo, in via preventiva e cautelativa, il Sindaco Massimiliano Angori ha firmato l’ordinanza di evacuazione per i residenti della golena del fiume Serchio nel territorio di Vecchiano.

Le piogge abbondanti sul bacino del Serchio stanno facendo salire il fiume. Al momento la portata è di circa 700 metri cubi al secondo, con un’altezza di circa 7 metri. Il modello previsionale del Centro Funzionale della Regione Toscana prevede per la nottata, a Vecchiano, una portata superiore a 1.400 metri cubi al secondo e un’altezza di circa 10 metri.

La Polizia Municipale, insieme alla stazione locale dei Carabinieri, sta già notificando l’ordinanza ai residenti interessati.

Per avesse bisogno, l’Amministrazione ha predisposto gli spazi dell’ASBUC di Migliarino, con ampio auditorium e servizi igienici, in Via Salvo D’acquisto 1.

Le raccomandazioni dell’Amministrazione Comunale Chi vive in golena segua le indicazioni di Polizia Municipale e Carabinieri, Non avvicinarsi a fiume, argini e canali Evitare spostamenti non necessari, soprattutto nella notte, Non attraversare strade allagate o sottopassi, Per qualsiasi necessità o chiarimento contattate il numero del COC 050864184, Emergenza Sanitaria : 112 – Vigili del Fuoco: 115

Il Centro Operativo Comunale resta attivo e monitora la situazione in tempo reale. Gli aggiornamenti arriveranno solo dai canali ufficiali del Comune.

L’Amministrazione Comunale, che continua a seguire costantemente la situazione insieme alla struttura tecnica comunale, raccomanda a tutti prudenza in questa fase di criticità.

Last modified: Novembre 12, 2026