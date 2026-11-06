Malore in auto a La Sterza, uomo rianimato anche con un defibrillatore di Cuore Alta Valdera

Written by Redazione• 1:27 pm• Peccioli, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa

Il dispositivo è stato recuperato nella struttura comunale dedicata alle feste. Il settantenne è stato poi trasferito a Cisanello con l’elisoccorso Pegaso.

PECCIOLI– Un uomo di circa 70 anni, colto da un malore mentre si trovava in auto a La Sterza, è stato rianimato durante un intervento nel quale è stato utilizzato un defibrillatore della rete Cuore Alta Valdera.

L’episodio risale alla mattina di mercoledì 4 novembre. Alcuni cittadini hanno allertato i soccorsi e iniziato le manovre di rianimazione, recuperando il dispositivo dalla struttura comunale dedicata alle feste. L’uomo è stato successivamente affidato al personale sanitario e trasportato all’ospedale di Cisanello con l’elisoccorso Pegaso.

Il defibrillatore fa parte del progetto di cardioprotezione Cuore Alta Valdera, avviato nel 2017, che ha portato alla distribuzione di 32 dispositivi in luoghi pubblici di quattro Comuni. L’iniziativa è sostenuta da Belvedere S.p.A., con il contributo della Fondazione Peccioliper e delle istituzioni locali, e comprende manutenzione delle apparecchiature e formazione dei cittadini.

«È un episodio che dà un significato concreto al percorso avviato con Cuore Alta Valdera», dichiarano il Comune di Peccioli e Belvedere S.p.A., ringraziando le persone che hanno prestato i primi soccorsi, gli operatori dell’emergenza e il personale sanitario.

«La presenza di un defibrillatore nelle vicinanze può rivelarsi determinante, ma altrettanto importanti sono la preparazione e la rapidità di chi interviene», aggiungono. L’utilizzo del dispositivo incoraggia i promotori a proseguire nella diffusione dei DAE e nei percorsi di formazione, affiancando all’installazione degli strumenti la loro cura e la preparazione di chi potrebbe trovarsi ad affrontare un’emergenza.

Last modified: Novembre 6, 2026