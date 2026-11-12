Malattie rare, l’USL Toscana nord ovest rafforza i percorsi di assistenza sul territorio

Written by Redazione• 1:37 pm• Pisa, Attualità

L’Ufficio aziendale ha partecipato al Forum Sistema Salute di Firenze. In corso il lavoro per tradurre i percorsi regionali in procedure operative, con l’obiettivo di garantire diagnosi tempestive ed equità di accesso alle cure.

PISA- Rendere più efficaci i percorsi diagnostici e assistenziali per le persone con malattie rare, avvicinando i servizi ai bisogni dei pazienti. È l’obiettivo del lavoro avviato dall’Azienda USL Toscana nord ovest, il cui Ufficio aziendale Malattie rare ha partecipato nei giorni scorsi all’undicesima edizione del Forum Sistema Salute, alla Manifattura Tabacchi di Firenze.

La struttura, afferente allo Staff della Direzione, era rappresentata dalla responsabile Maria Chiara Dell’Amico, insieme a Serena Mero e Michele Carullo.

Durante la mattinata il gruppo ha contribuito ai tavoli del “RareWorldCafé”, dedicati al futuro delle malattie rare, partecipando alla formulazione di proposte per migliorare i percorsi di diagnosi e assistenza a livello regionale e nazionale. Nel pomeriggio ha preso parte alla sessione di simulazione “Giochiamo con Toyota”.

L’Azienda sta portando avanti un’attività di censimento e riorganizzazione finalizzata a tradurre i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali regionali, i PDTA, in procedure aziendali operative. Il traguardo è garantire equità nell’accesso alle cure, diagnosi tempestive e un’assistenza personalizzata e capillare sul territorio.

Per i rappresentanti dell’Ufficio, il confronto scientifico, l’applicazione territoriale dei percorsi e l’ascolto delle esperienze dei pazienti sono elementi fondamentali per costruire una rete integrata che metta al centro la persona e le sue necessità.

Per informazioni è possibile scrivere a malattierare@uslnordovest.toscana.it.

Last modified: Novembre 12, 2026