Madonna dell’Acqua, confermati Bevilacqua e Barsotti per il campionato UISP Versilia

Written by Redazione• 4:53 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Pisa, Sport, Sport

SAN GIULIANO TERME – Il Madonna dell’Acqua–CSF Bianchi prepara la stagione 2026/2027, che lo vedrà impegnato nel campionato amatoriale di calcio a 11 UISP Versilia. La società ha confermato Giuseppe Bevilacqua e Fabio Barsotti alla guida tecnica, mentre prosegue la ricerca di giocatori da inserire nella rosa. Le operazioni di mercato saranno seguite dai due allenatori insieme al presidente Michele Bianchi e al direttore sportivo Alessandro Zampetti.

«L’obiettivo principale resta il divertimento, ma sappiamo di avere le carte in regola per dire la nostra», spiegano Bevilacqua e Barsotti. La preparazione servirà a integrare i nuovi arrivati e a costruire il gruppo in vista dell’inizio del campionato.

Per il presidente Bianchi, accanto alla volontà di vincere contano lo spirito di squadra e il rispetto degli avversari: «La vera vittoria sarà il gruppo che costruiremo, lo spirito di sacrificio con cui ci aiuteremo e il rispetto che porteremo per questa maglia».

FOTO TRATTA DAL SITO UISP.

Last modified: Settembre 30, 2026