Written by Agosto 31, 2026 3:21 pm Pisa, Attualità, Pisa SC

Lutto nella tifoseria nerazzurra: ci ha lasciato “Mamio”

HomePisa, Attualità, Pisa SCLutto nella tifoseria nerazzurra: ci ha lasciato “Mamio”

PISA – Altra notizia luttuosa ha sconvolto in queste ore l’ambiente della tifoseria nerazzurra: ci ha lasciato a causa di un male incurabile, Massimiliano Saettini, da tutti conosciuto come “Mamio”.

       di Maurizio Ficeli 

Ho conosciuto “Mamio”,quando da ragazzo frequentavo un gruppo in via Piave, ed anche lui ne faceva parte. Mi ricordo una “motorinata” che poi organizzammo per andare a ballare alla “Casina Rossa”, oltre alle frequentazioni allo stadio in Curva Nord a sostenere il nostro Pisa

Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte di tanti tifosi che lo stimavano e gli hanno voluto bene. Per chi volesse dare l’ultimo saluto a “Mamio”, si trova esposto presso le cappelline dell’ospedale di Cisanello da dove poi verrà portato in via Pietrasantina, dove nella chiesa del Cimitero comunale oggi, martedì 1 settembre alle ore 16, avranno luogo i funerali .

Ed anche noi della redazione di Pisanews ci uniamo al dolore generale, formulando ai familiari le nostre più sentite condoglianze. Rip in pace, mitico “Mamio” e continua a tifare Pisa da lassù!!

Last modified: Settembre 1, 2026
Previous Story
Pisa ricorda il bombardamento del 31 agosto 1943, Conti: “La memoria diventi responsabilità per il presente”
Next Story
Retiambiente Spa seleziona personale tecnico

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti