Lutto nella tifoseria nerazzurra: ci ha lasciato “Mamio”

Written by Redazione• 3:21 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC

PISA – Altra notizia luttuosa ha sconvolto in queste ore l’ambiente della tifoseria nerazzurra: ci ha lasciato a causa di un male incurabile, Massimiliano Saettini, da tutti conosciuto come “Mamio”.

di Maurizio Ficeli

Ho conosciuto “Mamio”,quando da ragazzo frequentavo un gruppo in via Piave, ed anche lui ne faceva parte. Mi ricordo una “motorinata” che poi organizzammo per andare a ballare alla “Casina Rossa”, oltre alle frequentazioni allo stadio in Curva Nord a sostenere il nostro Pisa

Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte di tanti tifosi che lo stimavano e gli hanno voluto bene. Per chi volesse dare l’ultimo saluto a “Mamio”, si trova esposto presso le cappelline dell’ospedale di Cisanello da dove poi verrà portato in via Pietrasantina, dove nella chiesa del Cimitero comunale oggi, martedì 1 settembre alle ore 16, avranno luogo i funerali .

Ed anche noi della redazione di Pisanews ci uniamo al dolore generale, formulando ai familiari le nostre più sentite condoglianze. Rip in pace, mitico “Mamio” e continua a tifare Pisa da lassù!!

Last modified: Settembre 1, 2026