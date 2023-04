Lutto nella comunità francescana: è morto Padre Claudio Fanetti

Scritto da admin• 6:58 am• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Una notizia luttuosa ha sconvolto tutto l’ambiente della parrocchia di San Francesco e S.Cecilia in Pisa: nel primo pomeriggio di mercoledì 5 aprile, presso il convento francescano dei frati minori conventuali di Arezzo, è scomparso, dopo breve ma grave malattia, Padre Claudio Fanetti.

di Maurizio Ficeli

il religioso nato a Pisa il 3 marzo 1962, città dove ha trascorso tutta la sua gioventù in via S. Cecilia, dove ha abitato, frequentando e facendo da piccolo il chierichetto nella chiesa omonima retta dall’allora parroco Don Pilade Giordani. Inoltre, prima di diventare sacerdote, ha lavorato anche come commesso per diversi anni alla Profumeria Bini in Borgo Largo. In seguito ha frequentato il cammino neocatecumenale prima in Santa Cecilia e poi in San Francesco, dove nel 1986 è maturata la sua vocazione sacerdotale con l’ingresso nel postulandato dai frati minori conventuali ad Assisi. Emise la professione solenne nel 1993 e fu ordinato sacerdote proprio nella chiesa di San Francesco a Pisa dall’allora Arcivescovo Metropolita Mons. Alessandro Plotti. È stato in vari conventi, da San Miniato, a Pistoia, da Tirrenia ad Urbino, fino ad Oristano, dove si è sentito poi male e da lì è stato portato prima all’ospedale di Cisanello, ed in seguito, vista la situazione irreversibile, nel convento di Arezzo, dove ha cessato di vivere.



Molti i messaggi dei parrocchiani di San Francesco e Santa Cecilia, oltre a quello dell’ex parroco Padre Tomasz Rylko, adesso a Danzica, che lo ha voluto ricordare con un post nella propria pagina Facebook. Ed anche noi della redazione di Pisanews ci associamo al dolore generale, esprimendo i più sinceri sentimenti di profondo cordoglio. Rip in pace, Padre Claudio.

L’ultimo saluto a Padre Claudio sarà presso la Basilica di San Francesco ad Arezzo lunedì 10 aprile alle ore 10,30.

Last modified: Aprile 6, 2023