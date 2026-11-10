Luoghi del Cuore FAI, il Monte Faeta vicino ai tremila voti: c’è tempo fino al 15 dicembre

Written by Redazione• 1:42 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il comitato “Per Asciano” sostiene la candidatura per favorire il recupero dei boschi dopo l’incendio, migliorare i sentieri e valorizzare Mirteto e la Casa del Polacco.

SAN GIULIANO TERME – Il Monte Faeta è vicino alla soglia dei 3mila voti nel censimento “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Un traguardo importante: raggiungerlo consentirà di partecipare al successivo bando per chiedere un sostegno economico a progetti di tutela e valorizzazione.

Per votare c’è tempo fino al 15 dicembre 2026, sul sito www.iluoghidelcuore.it.

A sostenere la candidatura è il comitato “Per Asciano”, che vuole riportare l’attenzione sul valore ambientale e sociale del monte, parte della catena del Monte Pisano. La raccolta arriva dopo l’incendio di fine aprile che, secondo quanto riportato nel comunicato del FAI, ha devastato oltre 700 ettari di bosco tra le province di Pisa e Lucca.

Il comitato propone interventi per favorire il recupero naturale delle aree bruciate, migliorare la rete dei sentieri e valorizzare luoghi storici come la Casa del Polacco e l’area di Mirteto. Tra gli obiettivi anche la creazione di percorsi educativi e naturalistici.

Il Monte Faeta «non è soltanto un luogo naturale: è memoria collettiva, spazio di escursioni, educazione ambientale, silenzio e incontro con la natura», sottolinea il comitato.

Il territorio ha già conosciuto una forte mobilitazione nel 2018, quando il Monte Pisano vinse il censimento con oltre 114mila voti, dopo il grande incendio di quell’anno.

Come funziona il censimento

È possibile votare più luoghi, senza un limite numerico. Il raggiungimento delle 3mila segnalazioni non garantisce automaticamente un finanziamento, ma permette l’accesso al bando per presentare un progetto. Un numero maggiore di voti può consentire di richiedere contributi più consistenti.

Ai primi tre classificati nazionali sono destinati rispettivamente 70mila, 60mila e 50mila euro, previa presentazione di un progetto di restauro o valorizzazione culturale. La classifica finale sarà resa nota a febbraio 2027.

Tra i luoghi toscani più votati nella graduatoria provvisoria figurano Villa San Leonardo al Palco a Prato, attualmente sesta a livello nazionale, e il Castello e Parco di Sammezzano a Reggello.

Per sostenere il Monte Faeta e consultare la classifica aggiornata: www.iluoghidelcuore.it.

Last modified: Novembre 10, 2026