Lunedì 2 novembre acqua sospesa in piazza Verdi e in diverse strade

Written by Redazione• 12:51 pm• Calci, Attualità

Lavori sulla rete idrica dalle 8.30 alle 15. In caso di maltempo l’intervento slitterà a martedì 3 novembre

CALCI – Lunedì 2 novembre, dalle 8.30 alle 15, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in una parte del territorio comunale per lavori sulla rete idrica. Lo comunica Acque.

L’interruzione interesserà piazza Verdi e le vie di Valle Buia, Santa Lucia, San Donato, dei Sari, Nuova, Lecci, Benvenuti, di Villa, della Chiostra, di Pari, del Colle e del Seminario. Coinvolta anche via don Minzoni, nel tratto tra via Nuova e Corte Gargini.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, i lavori saranno rinviati a martedì 3 novembre, con gli stessi orari e modalità.

Per chiarimenti e aggiornamenti è disponibile il numero verde 800 983 389.

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Last modified: Ottobre 29, 2026