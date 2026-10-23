Luna Park di Pontedera, oltre 60 partecipanti alla giornata inclusiva

Written by Redazione• 12:11 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

Attrazioni e merenda insieme per associazioni e centri diurni del territorio. Ultimo fine settimana per le giostre in piazza del Mercato

PONTEDERA – Un pomeriggio sulle attrazioni, concluso con una merenda collettiva. Oltre sessanta persone hanno partecipato ieri alla giornata inclusiva del Luna Park di Pontedera, realizzata con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e degli operatori delle giostre.

All’iniziativa hanno preso parte membri dell’associazione Asha, ragazzi e ragazze dei corsi del centro Il Poliedro, partecipanti al progetto Arci Solidarietà, l’associazione Tarta Blu e persone provenienti da diversi centri diurni del territorio.

Gli operatori hanno messo a disposizione le attrazioni, accogliendo i partecipanti e favorendo un’esperienza di divertimento e condivisione attenta alle diverse esigenze.

«La partecipazione di oltre 60 persone ci restituisce il senso concreto di un’iniziativa che mette al centro le relazioni, il diritto al divertimento e la possibilità di vivere pienamente gli spazi della città», sottolinea la vicesindaca e assessora alle Politiche sociali Carla Cocilova, ringraziando operatori, associazioni e centri coinvolti.

«L’inclusione non si realizza soltanto attraverso i servizi, pur fondamentali, ma anche creando opportunità di incontro e di partecipazione alla vita della comunità», aggiunge.

Il 24 e 25 ottobre sarà l’ultimo fine settimana di apertura del Luna Park, allestito in piazza del Mercato, in contemporanea con la Fiera di San Luca nel vicino parcheggio Panorama. Domenica 25 ottobre si svolgerà anche il Mercato della Fiera lungo viale Italia.

Last modified: Ottobre 23, 2026