Lucio Battisti, al Teatro Odeon di Ponsacco il tributo di Leandro Ghetti

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Sabato 14 novembre alle 21 una serata tra canzoni, racconti e curiosità sul sodalizio con Mogol

PONSACCO – I grandi successi di Lucio Battisti arrivano al Teatro Odeon di Ponsacco con il “Lucio Battisti Tribute Show”, in programma sabato 14 novembre 2026 alle 21. Guidato da Leandro Ghetti, lo spettacolo ripercorrerà la storia musicale di Battisti e del suo sodalizio con Mogol, alternando canzoni e racconti.

Nato nel 2004, il progetto propone un viaggio dagli esordi e dalle prime apparizioni al Cantagiro fino alle sperimentazioni della fine degli anni Settanta, tra influenze funky e disco, passando per i classici che hanno attraversato più generazioni.

Ghetti si alternerà tra chitarra acustica, pianoforte e organo, con arrangiamenti attenti alle sonorità originali. Alla musica si affiancheranno aneddoti sulla vita professionale di Battisti e curiosità sulla nascita dei testi di Mogol, per offrire al pubblico uno sguardo sul percorso creativo della coppia.

Sul palco, insieme al frontman, ci saranno Andrea Adami alla chitarra elettrica e ai cori, Rudi Caldesi al basso e ai cori, Mirko Bicchi alla batteria e Giorgia Lucchesi al violino e ai cori.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Ponsacco e si svolgerà al Teatro Odeon, in via dei Mille 1.

Le prevendite sono disponibili su Vivaticket. Per informazioni e contatti WhatsApp: 335 7216990. Ulteriori dettagli sul sito www.luciobattistitributo.it.

Last modified: Novembre 2, 2026