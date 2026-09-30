Luca Paoli al Pisa Book Festival: un ritorno alle origini, dalla poesia al noir

Written by Redazione• 6:42 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sarà un ritorno alle origini quello di Luca Paoli al Pisa Book Festival. Sabato 3 ottobre, alle ore 11, lo scrittore sarà ospite alla Torre Guelfa su invito di Ibiskos, la casa editrice che pubblicò il suo primo libro di poesie e con la quale torna oggi a incrociare il proprio percorso letterario.

Paoli interverrà nell’ambito della presentazione di “Viva l’Italia. Aspetti dell’unità italiana dalle origini alla grande guerra” di Rina Gambini, tornando per l’occasione alla parola poetica e recitando alcuni suoi versi.

L’appuntamento si inserisce nella XXIV edizione del Pisa Book Festival, in programma dal 2 al 4 ottobre agli Arsenali Repubblicani e in alcuni dei principali spazi culturali della città. Il salone nazionale dedicato all’editoria indipendente riunisce quest’anno oltre novanta case editrici e più di cento appuntamenti tra incontri, presentazioni e reading, con autori italiani e internazionali.

Per Paoli, Pisa segna soprattutto un ricongiungimento con la radice della propria scrittura. Prima del romanzo c’è stata la poesia, iniziata in giovane età e accompagnata negli anni da diversi riconoscimenti, tra cui il premio Bargagna, il primo premio FENALC Litorale Pisano, il premio Giovanni Gronchi e il diploma d’onore dell’Accademia Valentiniana. Da quella stagione sono arrivati poi la musica, la radio e altre esperienze, fino al ritorno alla narrativa e alla pubblicazione nel 2026 del romanzo Prima che arrivi l’alba.

Paoli porta nel noir l’orecchio del poeta, costruendo una scrittura densa e sensoriale, fatta di immagini, suoni, ossimori, sinestesie e neologismi. Al centro dell’indagine, l’identità: personaggi attraversati dalla memoria, dal cambiamento e dal dubbio su ciò che sono stati e su ciò che stanno diventando.

Una traiettoria che colloca la sua ricerca in un territorio a metà tra noir letterario e dimensione onirica. E il ritorno alla poesia sul palco del Pisa Book Festival diventa così il punto da cui quel percorso continua ancora oggi a prendere voce.

Last modified: Settembre 30, 2026