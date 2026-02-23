L’oro e la fiducia: il messaggio implicito delle banche centrali

Written by admin• 12:02 pm• Pisa, Attualità

Ci sono decisioni che non nascono dall’urgenza, ma dalla prudenza. Non sono reazioni a una crisi imminente, né risposte a un’emergenza conclamata. Sono scelte di lungo periodo, maturate nel tempo, che riflettono una diversa valutazione dei rischi. Il rafforzamento delle riserve auree da parte delle banche centrali rientra in questa categoria.

di Emilia Beria d’Argentine

Dal 2022 al 2025 gli acquisti netti di oro fisico hanno superato le 4.000 tonnellate complessive. Secondo i dati del World Gold Council, nel 2022 le banche centrali hanno acquistato 1.082 tonnellate, nel 2023 1.037 tonnellate, nel 2024 1.044,6 tonnellate e nel 2025 863,3 tonnellate. Anche il dato più recente, pur inferiore ai picchi precedenti, rimane nettamente superiore alla media annua del periodo 2010-2021, che si attestava intorno alle 473 tonnellate.

Il dato numerico, però, non è il punto centrale. Ciò che conta è il significato che questi numeri assumono nel contesto attuale.

Per oltre un decennio l’oro ha rappresentato una componente stabile ma non dominante delle riserve ufficiali. La fiducia nelle principali valute di riferimento era considerata sufficiente a garantire equilibrio e liquidità. Il sistema finanziario internazionale, pur attraversando tensioni, manteneva una struttura fortemente integrata e interdipendente.

Dal 2022 in avanti, invece, il ritmo degli acquisti cambia scala e soprattutto si stabilizza. Non si tratta di un picco isolato, ma di un nuovo livello che si consolida nel tempo. Questo elemento suggerisce una revisione più profonda della percezione del rischio.

Acquisti netti di oro delle banche centrali (2010–2025) Fonte: World Gold Council – Gold Demand Trends Nota: Dal 2022 il volume annuo supera stabilmente il doppio della media 2010–2021.

Il grafico rende evidente la discontinuità: la curva non mostra una fiammata temporanea, ma un salto strutturale che si mantiene negli anni successivi.

Le banche centrali non inseguono il rendimento. Il loro compito è proteggere la stabilità finanziaria e preservare la solidità delle riserve in scenari anche estremi. Quando rafforzano la componente aurea, stanno implicitamente riconoscendo che la sola esposizione alle valute estere non è più sufficiente a garantire piena autonomia.

Negli ultimi anni la fiducia nel sistema monetario internazionale non è venuta meno, ma si è fatta più selettiva. Le tensioni geopolitiche, l’uso crescente delle sanzioni finanziarie, le fratture commerciali e l’aumento del debito pubblico globale hanno reso più evidente la vulnerabilità delle interconnessioni finanziarie. In un mondo più frammentato, la dipendenza da strumenti legati alle decisioni politiche di altri Paesi può rappresentare un elemento di rischio.

L’oro, al contrario, non è la passività di alcuno. Non dipende dalla politica monetaria di un singolo Stato, non può essere creato per scelta discrezionale, non è soggetto a rischio di insolvenza. La sua funzione non è quella di generare rendimento, ma di preservare valore e autonomia.

Anche i dati pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale mostrano un incremento progressivo della componente aurea nelle riserve ufficiali, segnale che la tendenza è diffusa e trasversale. Quando economie con interessi geopolitici diversi convergono su una stessa strategia, il messaggio non è episodico ma sistemico.

Il dato del 2025 consolida questo nuovo equilibrio. Non segnala un’inversione, ma una stabilizzazione su un livello più alto rispetto al passato. È come se le banche centrali avessero ridefinito la soglia minima di sicurezza.

Le grandi trasformazioni raramente si annunciano con dichiarazioni ufficiali. Si manifestano attraverso decisioni coerenti, ripetute nel tempo, spesso silenziose. Il rafforzamento delle riserve auree è una di queste.

Non è un ritorno nostalgico al passato monetario. È una risposta prudente a un mondo in cui la fiducia resta fondamentale, ma non può più essere data per scontata.



Fonti

 World Gold Council – Gold Demand Trends https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends

 Fondo Monetario Internazionale – Official Reserves Data https://data.imf.org

