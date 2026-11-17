Written by Redazione• 2:41 pm• Pisa, Attualità

Il presidente di Mobilart guiderà l’unione delle imprese del legno-arredo per il triennio 2026-2029. Le congratulazioni di Confapi Pisa e del Tirreno.

PISA – Lorenzo Gasperini è il nuovo presidente nazionale di Unital Confapi, l’unione di categoria che rappresenta le imprese del settore legno-arredo. L’imprenditore guiderà l’organizzazione per il triennio 2026-2029, succedendo a Riccardo Montesi, fondatore e storico presidente della categoria.

Presidente di Mobilart Srl, azienda specializzata nella fornitura chiavi in mano di arredi di lusso per megayacht, Gasperini ha maturato una lunga esperienza nel settore e nell’associazione. Già vicepresidente nazionale di Unital e presidente di Unital Confapi Pisa e del Tirreno, assume ora la guida dell’organizzazione nazionale.

Confapi Pisa e del Tirreno accoglie l’elezione con soddisfazione, sottolineando come l’incarico riconosca il percorso imprenditoriale e associativo di Gasperini e valorizzi il contributo delle realtà territoriali al sistema confederale.

Rafforzamento della rappresentanza, internazionalizzazione e ricerca di personale specializzato sono tra le priorità indicate dal nuovo presidente. Il programma prevede la costituzione della categoria in ogni Confapi territoriale, la presenza ai tavoli nazionali e regionali, la valorizzazione del contratto collettivo e della bilateralità contrattuale e l’organizzazione degli Stati Generali del Legno-Arredo PMI.

«Lo faremo coinvolgendo le migliori esperienze territoriali, con un’attenzione particolare ai giovani e alla difficoltà delle imprese di trovare manodopera specializzata», dichiara Gasperini.

Un mandato che il neopresidente pone nel segno della continuità: «Ritengo che la nostra organizzazione possa continuare a crescere, accrescendo il livello di considerazione e radicamento che certamente merita».

Da Confapi Pisa e del Tirreno arrivano le congratulazioni e l’augurio di buon lavoro, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza e la tutela delle imprese del comparto.

Last modified: Novembre 17, 2026