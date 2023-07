Lode al Signore e Infanzia i temi della XXII edizione di Anima Mundi

Scritto da admin• 3:34 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Sono la Lode al Signore e l’Infanzia i due i temi della XXII Edizione di “Anima Mundi“, tradizionale Rassegna di Musica Sacra che è stata illustrata agli organi di Informazione presso l’Auditorium “G. Toniolo” in Piazza Arcivescovado, alla presenza del neo Presidente dell’Opera della Primaziale Pisana Dott. Andrea Maestrelli, di Mons. Giuliano catarsi, Arciprete del Capitolo della Chiesa Primaziale, del Maestro Guido Corti, Direttore di produzione della Manifestazione e del musicologo Prof. Daniele Spini.

di Giovanni Manenti

Come di consueto, detta Rassegna – organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana, con il contributo di Fondazione Pisa ed il patrocinio del Comune di Pisa, e per la quale è stato confermato il Maestro Trevor Pinnock nella veste di Direttore Artistico – si compone di 7 appuntamenti (quattro in Cattedrale e tre presso il Camposanto Monumentale) tutti con inizio alle ore 21:00 a partire da sabato 9 settembre per concludersi giovedì 28 settembre.

E sulla base di quanto indicato in premessa, ad inaugurare l’evento in Cattedrale sarà la Sinfonia n,.2 “Lobgesang”, canto di lode, composta nel 1840 da Felix Mendelssohn su parole della Sacra Scrittura, così come a concludere la Rassegna, sempre in Cattedrale, sarà la Quarta Sinfonia di Gustav Mahler sui versi contenuti nella raccolta romantica “Des knaben Wunderhorn” (“Il Corno magico del Fanciullo”) , che propone una lettura musicale più originale e curiosa del Paradiso, vista con gli occhi dell’infanzia.

Anche per quest’anno, viene confermato altresì il Concorso Internazionale di Composizione Sacra, che ha visto l’affermazione di Matteo Magistrali con “Le sette parole di Cristo in croce”, che sarà proposta anch’essa in Cattedrale venerdì 22 settembre, avendo così modo di confrontarsi con con la più classica composizione delle frasi di Gesù riportate dai quattro Evangelisti, vale a dire quella esclusivamente strumentale composta da Joseph Haydn.

Una conferma, pertanto, di una tradizione oramai consolidata nel tempo della Rassegna, come ha sottolineato nel suo intervento il Presidente Andrea Maestrelli evidenziando come: “debba preliminarmente ringraziare il Maestro Trevor Pinnock, che anche quest’anno ha realizzato un calendario con interpreti celebri, solisti emergenti, oltre a complessi italiani e stranieri fra i più acclamati per eseguire un programma di altissimo livello musicale, composto da esibizioni esclusive che non verranno proposte né prima né dopo la conclusione della Rassegna” “Come ogni stagione“, prosegue Maestrelli, “sarà possibile consolidare il connubio con le attività sociali proposte dalla Caritas, nel senso che il pubblico che partecipa ad “Anima Mundi” – ricordo che i Concerti sono a titolo assolutamente gratuito – potrà sostenere, mediante libere offerte, alcuni progetti di solidarietà ed assistenza sul territorio proposti dall’Arcidiocesi di Pisa, mentre una novità di questa edizione, legata all’850esimo anniversario dell’inizio della costruzione della Torre Pendente, è costituita dalla presenza sugli anelli del Monumento – nelle date del 9, 16, 22 e 28 settembre i cui concerti si svolgono in Cattedrale – di momenti musicali della durata di mezz’ora (tra le 20 e le 20:30) con la presenza di ottoni e percussioni, facendo sì che, oltre alla Cattedrale ed al Camposanto Monumentale, anche il Campanile entri a pieno titolo quale punto di riferimento della rassegna“.

“Mi sento infine in obbligo di ringraziare“, conclude il Presidente, “S.E: l’Arcivescovo di Pisa Mons. Giovanni Paolo Benotto, ed il Rev.mo Capitolo della Primaziale Pisana, oltre alla Deputazione che ha sempre creduto in questa Manifestazione a cominciare dal Dr. Pierfrancesco Pacini il quale l’ha portata avanti con grande passione sin dalla prima edizione del 2001, senza dimenticare il sostegno ricevuto da Fondazione Pisa ed il patrocinio del Comune di Pisa che si è sempre dimostrato vicino alla Rassegna“.

Più nello specifico di quelli che saranno i punti salienti dell’edizione 2023 di Anima Mundi lo chiarisce il Maestro Guido Corti, Direttore di Produzione della stessa, sottolineando come: “i fili conduttori saranno due, vale a dire la “Laude al Signore”, ma soprattutto l’infanzia attraverso gli occhi dei bambini che guardano la musica e, viceversa, quelli dei grandi compositori che si approcciano all’infanzia stessa, così da comporre una Rassegna di altissimo livello, in cui, a solo titolo di esempio, sono presenti due brani importanti di Gustav Mahler, il secondo dei quali concluderà la Rassegna con la Quarta Sinfonia del celebre compositore, ovvero il Paradiso visto con gli occhi di un bambino. Vi sarà in più una piacevole sorpresa“, conclude il Maestro, “in quanto le quattro serate in Cattedrale saranno precedute da un gruppo di ottoni e percussioni che eseguirà sulla Torre Pendente dei brani in un certo qual modo attinenti con ciò che sarà poi eseguito in Cattedrale, il che mi rende ancor più confortato nel rivolgere un invito al pubblico a partecipare ad Anima Mundi così come Pisa e non solo ha fatto sinora nelle precedenti edizioni e pertanto credo che se questo abbraccio simbolico continuerà in futuro tale Rassegna possa ancor più diventare una parte importante della vita culturale della città“.

Calendario dei Concerti:

Sabato 9 settembre in Cattedrale – Sinfonia n.2 op.52 di Felix Mendelssohn;

Martedì 12 settembre al Camposanto – Aleksandar Madzar, pianoforte, esegue musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Franz Liszt e Claude Debussy;

Giovedì 14 settembre al Camposanto – “Gypsy baroque”, la musica gitana bel XVIII Secolo;

Sabato 16 settembre in Cattedrale – Una grande dinastia, i mottetti della famiglia Bach;

Martedì 19 settembre al Camposanto – Il grande Lied dal Romanticismo al Novecento, musiche di Gustav Mahler, Robert e Clara Schumann, Richard Strauss;

Venerdì 22 settembre in Cattedrale – “Le ultime sette parole di Cristo in croce” di Joseph Haydn, con la rivisitazione di Matteo Magistrali;

Giovedì 28 settembre in Cattedrale – Sinfonia n.4 di Gustav Mahler.

La prenotazione dei tagliandi potrà avvenire solo online, a partire dal 3-4 settembre, con il link diretto alla pagina di prenotazione che sarà pubblicato sul sito www.opapisa.it

