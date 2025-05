Litorale: un nuovo spazio per lo sport all’area aperta nell’area ex “Giardino di Poppa”

Written by admin• 6:53 pm• Attualità, Marina di Pisa, Pisa, Tirrenia

MARINA DI PISA – Il Comune di Pisa ha affidato i lavori per la realizzazione di una nuova area attrezzata per lo sport all’aperto lungo la litoranea, al confine tra Marina di Pisa e Tirrenia, nell’area dove un tempo sorgeva il ristorante “Giardino di Poppa”. L’intervento, per un importo complessivo di circa 104mila euro, prenderà il via nei primi giorni di giugno, con una durata prevista di 60 giorni. In parallelo, sarà realizzato un secondo intervento grazie alla donazione della Magistratura San Marco, in collaborazione con Toscana Aeroporti, con la fornitura di attrezzature ludiche e arredi (gazebo, tavoli da picnic, giochi in legno e pavimentazione antitrauma), da posizionare nell’area verde di Largo Cesare Balbo, nel quartiere San Marco a Pisa.

«Con questo intervento recuperiamo un’area che negli ultimi anni versava in stato di abbandono e degrado, restituendola alla città come spazio pubblico attrezzato, sicuro e fruibile da tutti, un’area dedicata allo sport e al benessere, a servizio di residenti e turisti – dichiara il Sindaco di Pisa, Michele Conti. Questi lavori si inseriscono in una strategia più ampia, promossa dalla nostra Amministrazione, per la valorizzazione del litorale pisano, già avviata con la creazione di aree gioco e fitness in via Lori e piazza Viviani a Marina di Pisa, e lungo viale del Tirreno a Tirrenia. Un piano di rigenerazione urbana che punta sulla qualità degli spazi pubblici e sul decoro. L’intervento si aggiunge a molti altri già realizzati in questi: la rimozione delle baracche abusive in zona Calambrone, il recupero dell’area verde ex Ciclilandia a Tirrenia, il restyling delle piazze di Marina di Pisa. Un percorso di riqualificazione graduale e complessiva che sta cambiando il volto del nostro litorale. L’area si trova inoltre una posizione simbolica: proprio accanto al portale d’ingresso del Bagno Lido, realizzato negli anni ‘30 dall’ingegner Federigo Severini, un elemento architettonico di pregio vincolato dalla Soprintendenza. Un ulteriore motivo per intervenire con rispetto e attenzione, valorizzando il contesto storico e paesaggistico del viale della Litoranea, che collega l’abitato alle nostre spiagge. E in parallelo, grazie alla collaborazione con la Magistratura San Marco e Toscana Aeroporti, arriveranno nuovi giochi e arredi anche nel quartiere San Marco, con un intervento nell’area verde di Largo Cesare Balbo. Tutti coloro che frequentano il litorale e gli stabilimenti balneari, arrivando a Tirrenia nelle prossime settimane, troveranno un’area finalmente riqualificata e restituita al decoro che merita».

L’area, di proprietà comunale, era stata in passato concessa a una società privata, concessione poi revocata nel 2021 per inadempienze contrattuali e realizzazione di opere abusive. La struttura, in stato di abbandono e oggetto di abusi, per cui la società è stata condannata dal Tribunale al pagamento dei danni, era stata anche interessata da un incendio nel 2023 che aveva messo a rischio la sicurezza dell’area verde circostante. Nel 2024, il fabbricato, ormai pericolante e inutilizzabile, è stato completamente demolito dall’Amministrazione Comunale, grazie a un investimento di 40mila euro, rendendo possibile l’avvio del progetto di rigenerazione urbana oggi in corso.

Il progetto. L’intervento prevede la riqualificazione di una superficie di circa 625 mq, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio sicuro, accessibile e dedicato allo sport e al benessere all’aria aperta, in armonia con l’ambiente circostante e con attenzione alla sostenibilità. Nel dettaglio sono previsti i seguenti interventi: la realizzazione di due aree fitness su pavimentazione antitrauma in gomma colata (195 mq); la sistemazione e livellamento del terreno, con demolizione parziale di vecchi massetti; la posa in opera di nuovi massetti dove necessario, per garantire la sicurezza secondo normativa; l’installazione di attrezzature sportive e arredi urbani; la messa a dimora di 5 nuove piante; la semina del prato e la valorizzazione complessiva dell’area.

