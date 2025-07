“Litorale Legale”: l’incontro tra operatori economici, istituzioni e forze dell’ordine per la sicurezza sulla costa pisana

Written by admin• 11:21 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Un incontro per rafforzare il dialogo tra chi lavora sul litorale pisano e le istituzioni, promuovendo legalità, sicurezza e rispetto delle regole.

È questo l’obiettivo di “Litorale Legale”, incontro organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e in programma lunedì 21 luglio alle ore 15 presso il Toscana Charme Resort, in Viale del Tirreno n. 68B a Calambrone.

Alla presenza delle forze dell’ordine e dell’Onorevole Edoardo Ziello, l’incontro vedrà il coinvolgimento diretto di commercianti, operatori balneari e imprenditori della costa, in un confronto aperto sulle criticità e sulle prospettive di sviluppo del litorale, in un periodo cruciale come quello estivo, dove afflusso turistico e attività economiche raggiungono il loro picco.

Tra i principali temi sul tavolo: sicurezza, contrasto all’abusivismo commerciale e concorrenza sleale, il rafforzamento della presenza e del coordinamento delle forze dell’ordine.

“Litorale Legale rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare la sinergia tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine” afferma il Direttore Generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli “La costa pisana in questo inizio estate ha mostrato problematiche relative proprio alla sicurezza e all’ordine pubblico, come dimostrano i vari raid che hanno danneggiato nelle ore notturne alcuni stabilimenti balneari. Non dobbiamo lasciare niente di intentato per garantire una sempre maggiore sicurezza al nostro Litorale e a questo proposito abbiamo apprezzato l’impegno garantito dall’onorevole Ziello, che ringraziamo per la sua presenza a Litorale Legale, volto ad assicurare maggiori controlli e pattugliamenti sull’intero Litorale pisano. La sicurezza è un tema fondamentale per gli imprenditori e lo diventa ancora di più nel periodo estivo, considerate le migliaia di persone che frequentano spiagge, locali e attività”.

“Il rispetto delle regole è il presupposto indispensabile per uno sviluppo equilibrato del territorio. I nostri imprenditori e operatori del litorale lavorano ogni giorno con passione e grande senso di responsabilità, ma hanno bisogno di sentirsi sostenuti e tutelati. La presenza dello Stato, la collaborazione con le forze dell’ordine e l’ascolto delle esigenze reali delle imprese sono fondamentali per costruire un litorale più sicuro, ordinato e accogliente” conclude Pieragnoli.

