“Litorale Legale”: l’incontro tra imprenditori, istituzioni e forze dell’ordine per la sicurezza della costa pisana

PISA – Rafforzare il dialogo tra imprenditori e operatori del Litorale pisano, istituzioni e forze dell’ordine promuovendo legalità, sicurezza e rispetto delle regole.

Questo l’appello che giunge da “Litorale Legale”, l’incontro organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa tenutosi presso il Toscana Charme Resort di Calambrone, alla presenza dell’Onorevole Edoardo Ziello, del consigliere regionale Diego Petrucci, del Questore di Pisa Salvatore Barilaro, del comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Armando Izzo e del comandante provinciale della Guardia di Finanza Salvatore Salvo, oltre a una rappresentanza di imprenditori, titolari e gestori di attività da Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone.

“La situazione non è semplice: ci troviamo di fronte a un problema che si presenta ciclicamente” spiega il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani “Proprio per questo è fondamentale fare rete e rafforzare l’unione con le forze dell’ordine, che si sono dimostrate disponibili e pronte ad aiutarci per contrastare un fenomeno che genera disagio e preoccupazione. Servono collaborazione, risposte concrete e un’assistenza costante, anche durante le ore notturne”.

“È fondamentale unire operatori economici e forze dell’ordine, che ringrazio fortemente per la disponibilità, per individuare soluzioni concrete a queste problematiche, a partire dai 14 agenti che sono riuscito a far arrivare per il periodo estivo. Soltanto grazie alla collaborazione ci possono essere risultati, nessuno ha la bacchetta magica, ma con impegno, costanza e ascolto siamo sicuri che si possano trovare delle soluzioni” afferma l’onorevole Edoardo Ziello.

“Non dobbiamo lasciare niente di intentato per garantire una sempre maggiore sicurezza al nostro Litorale, che sviluppa oltre il 30% del Prodotto interno lordo dell’intera provincia” – dichiara il direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli – “a questo proposito abbiamo apprezzato l’impegno garantito dall’onorevole Ziello e delle forze dell’ordine, volti ad assicurare maggiori controlli e pattugliamenti sull’intero Litorale pisano. La sicurezza è un tema fondamentale per gli imprenditori e lo diventa ancora di più nel periodo estivo, considerate le migliaia di persone che frequentano spiagge, locali e attività”.

“Il tema è difficile, ma non irrisolvibile, l’elemento positivo è che tanti ragazzi scelgono il Litorale pisano e che in tanti scelgono i mezzi pubblici, creiamo le condizioni per garantire corse notturne e fare in modo che ragazzi e ragazze possano tornare a Pisa la notte usufruendo del trasporto pubblico locale” l’invito del consigliere regionale Diego Petrucci.“La presenza dell’anima economica del territorio è per noi molto importante per ascoltare e collaborare” le parole del Questore di Pisa Salvatore Barilaro. “Siamo pronti a fare la nostra parte, anche in quei casi dove il problema è principalmente di educazione civica, Non vi lasceremo soli, abbiamo garantito maggiori risorse sulla costa pisana grazie ai rinforzi avuti per la stagione estiva e allo steso tempo siamo convinti della necessaria collaborazione con tutti gli operatori economici del Litorale”.

“Le stazioni dei comandi di Marina di Pisa e Tirrenia operano in modo simbiotico h24, e per svolgere al meglio il nostro lavoro è fondamentale poter contare su segnalazioni e collaborazione, oltre all’unità di intenti tra professionalità, tecnologie, risorse e competenze” afferma il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Mauro Izzo, mentre il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Salvatore Salvo, invita a segnalare “ogni caso di attività abusiva e situazione di illegalità, in modo da tutelare in modo efficace chi opera regolarmente sul territorio”.

“Quella di oggi è un’occasione importante, perché riunisce allo stesso tavolo tutte le forze dell’ordine, le istituzioni e gli operatori turistici e commerciali, con l’obiettivo di mettere in campo iniziative efficaci per rendere il nostro litorale sempre più accogliente e sicuro” afferma l’assessore al Commercio e al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini “La sicurezza rappresenta un elemento fondamentale, sia per i cittadini che per i turisti. Alla luce dei dati turistici particolarmente positivi, con un aumento costante delle presenze, è necessario dimostrare, attraverso azioni concrete come questa, che territorio, istituzioni e operatori stanno lavorando insieme per offrire ambienti più vivibili, sicuri e attrattivi”.

Last modified: Luglio 21, 2025